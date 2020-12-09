Финансовые новости
- |
- 09.12.20
- |
- 17:49
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Енакиевский металлургический завод взыскал с государственного бюджета долг за возмещение налога на добавленную стоимость в размере 106,7 миллиона гривен и пеню в размере 105,9 миллиона гривен.
13:35 09.12.2020 |
Енакиевский металлургический завод взыскал с государственного бюджета долг за возмещение налога на добавленную стоимость в размере 106,7 миллиона гривен и пеню в размере 105,9 миллиона гривен.
Об этом сообщает Finbalance.
Так, Первый апелляционный админсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Офиса крупных налогоплательщиков ГНС и оставил без изменений решение Донецкого окружного админсуда, которым был частично удовлетворен иск ЧАО "Енакиевский металлургический завод" (г. Мариуполь) к налоговикам и Главному управлению Государственной казначейской службы в г. Киеве.
Этим решением взыскано с госбюджета в пользу истца сумму бюджетного возмещения по НДС за январь 2015 года в размере 106,7 млн грн и пеню в размере 105,9 млн грн за нарушение срока возмещения НДС.
Суд апелляционной инстанции также решил, что "налоговый орган допустил противоправную бездеятельность относительно непредставления в орган, осуществляющий казначейское обслуживание бюджетных средств, заключения с указанием суммы налога, подлежащего возмещению".
По данным госреестра, конечным бенефициаром ЧАО "Енакиевский металлургический завод" является Ринат Ахметов, а собственником существенного участия - в т.ч. Вадим Новинский.
Производственные мощности предприятия находятся на оккупированной части Донбасса. По данным группы "Метинвест", она потеряла контроль над активами и имуществом завода в марте 2017 года.
"Енакиевский металлургический завод" находится в процедуре банкротства.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|План «Б» — это Байден: Почему в ТКГ намекнули, что на Банковой нет нового плана по Донбассу
|Диверсия под названием «Спутник V». Как Медведчук будет раскалывать Украину с помощью российской вакцины
|Европейская комиссия выплатила Украине 600 млн евро макрофинансовой помощи
|Реванш «ватных» сил в приграничных районах: Где ОПЗЖ сформирует плацдарм на парламентские выборы
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нацкомиссия снизила тариф на передачу электрики для Укрэнерго на 6%
|Потенциальный партнер «Южмаша» корейская Caris подлежит серьезной проверке - Уруский
|Енакиевский металлургический завод взыскал с государственного бюджета долг за возмещение налога на добавленную стоимость в размере 106,7 миллиона гривен и пеню в размере 105,9 миллиона гривен.
|Суд в Израиле возобновил рассмотрение иска «Приватбанка» против экс-владельцев на $600 миллионов
|Горбулина избрали председателем наблюдательного совета Укроборонпрома
|Укрзализныця получает прибыли только от грузовых перевозок
Это интересно
|Умные колонки — мертворождённая новинка?
|Uber продала подразделение самоуправляемых автомобилей
|Стали известны характеристики электрической BMW 7-Series
|Google запустит Stadia ещё в восьми европейских странах
|Суд в США временно запретил властям ограничивать работу TikTok
|Глава Volkswagen рассказал, когда начнутся продажи беспилотных машин
|Обновлённый грузовой корабль SpaceX Dragon успешно состыковался с МКС