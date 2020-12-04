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«Нафтогаз» будет мониторить данные о количестве и качестве газа
08:18 04.12.2020 |
Крупнейшая в Украине государственная газодобывающая компания "Укргазвыдобування" начала опытную эксплуатацию нового программного комплекса для сбора данных с узлов учета измерения количества и качества природного газа.
Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".
Отмечается, что переход на такую систему учета - это следующий шаг к интеграции рынка газа с Европейским Союзом. Полный переход планируют осуществить до весны 2022 года.
Новый программный комплекс - это единая система сбора, хранения, анализа и интеграции данных о том, где, сколько и какой газ компания передает в газотранспортную и газораспределительную системы, а в будущем - и о количестве добытых жидких углеводородов и количестве произведенной и потребленной электроэнергии.
По информации пресс-службы, также эта система позволит увеличить скорость получения информации о технологических режимах работы объектов и внештатных ситуациях на узлах учета. Кроме того, одной из функций данной системы является расчет объема природного газа в единицах энергии (кВт-ч), что уже давно является стандартом в странах Европы.
"Нам важно, чтобы в газотранспортную и газораспределительную системы из наших объектов поступал качественный газ, который будет отвечать потребностям конечных потребителей. И новая система сбора данных - это следующий шаг к повышению эффективности нашего производства в рамках процесса цифровой трансформации "Нафтогаза", - цитирует пресс-служба директора по коммерческим вопросам "Укргазвыдобування" Сергея Федоренко.
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