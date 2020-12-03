У Энергоатом-Трейдинг новый руководитель

1 декабря 2020 года временно исполняющим обязанности директора обособленного подразделения «Энергоатом-Трейдинг» государственного предприятия «НАЭК «Энергоатом» назначен Хартмут Якоб, который в то же время остается и вице-президентом компании.

Об этом ообщает Терминал со ссылкой на Энергоатом.

Хартмут Якоб профессионально компетентен в финансово-инвестиционной сфере и имеет исключительный управленческий опыт. Квалификацию магистра международной экономики и финансов он получил в Университете Джонса Хопкинса (США), диплом магистра политологии получил в Свободном Университете Берлина, а стажировку проходил в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

За плечами господина Хартмута работа во Всемирном банке и ведущих инвестиционных институциях Европы. Он руководил энергетическими исследованиями в Лондонском офисе Австрийского инвестиционного банка Creditanstalt, возглавлял правление инвестиционной компании Renaissance Capital Ukraine, имеет успешный опыт сотрудничества с Оксфордским институтом энергетических исследований.

Значительный опыт Хартмута Якоба бесспорно поможет усилить позиции НАЭК «Энергоатом» на рынке электрической энергии и сделать более эффективной стратегию ее продаж.