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У Энергоатом-Трейдинг новый руководитель
16:59 03.12.2020 |
1 декабря 2020 года временно исполняющим обязанности директора обособленного подразделения «Энергоатом-Трейдинг» государственного предприятия «НАЭК «Энергоатом» назначен Хартмут Якоб, который в то же время остается и вице-президентом компании.
Об этом ообщает Терминал со ссылкой на Энергоатом.
Хартмут Якоб профессионально компетентен в финансово-инвестиционной сфере и имеет исключительный управленческий опыт. Квалификацию магистра международной экономики и финансов он получил в Университете Джонса Хопкинса (США), диплом магистра политологии получил в Свободном Университете Берлина, а стажировку проходил в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
За плечами господина Хартмута работа во Всемирном банке и ведущих инвестиционных институциях Европы. Он руководил энергетическими исследованиями в Лондонском офисе Австрийского инвестиционного банка Creditanstalt, возглавлял правление инвестиционной компании Renaissance Capital Ukraine, имеет успешный опыт сотрудничества с Оксфордским институтом энергетических исследований.
Значительный опыт Хартмута Якоба бесспорно поможет усилить позиции НАЭК «Энергоатом» на рынке электрической энергии и сделать более эффективной стратегию ее продаж.
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