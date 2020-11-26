Минэнерго планирует отменить спецаукционы «Энергоатома»

Министерство энергетики Украины планирует отменить спецаукционы ГП «НАЭК «Энергоатом», на которых продается 5 % электроэнергии компании.

Об этом заявил и. о. министра энергетики Юрий Бойко, передает ExPro Consulting.

"Планируем отменить спецаукционы", - заявил Бойко. Он не уточнил дату, с которой будут отменены аукционы.

"Спецаукционы объективно потеряли свой смысл, это был переходный шаг учебного характера с определенной минимизацией рисков, с целью гарантированного предотвращения спекуляции электроэнергии. Поэтому тот объем (5%) попадет в общий пул электричества "Энергоатома", которым он сможет распоряжаться на соответствующих сегментах рынка", - сказал и. о. министра.

По словам Бойко, спецаукционы внедрялись, чтобы помочь сделать "Энергоатому" первый шаг его выхода на рынок двухсторонних договоров, в объеме 5%. На эти 5% был наложен ряд ограничений для того, чтобы точно свести к нулю возможность спекуляций этими объемами.

Поэтому был заложен ряд критериев, чтобы это гарантировано дошло до конечного потребителя. На сегодняшний день "Энергоатом" имеет возможность торговать практически половиной своей товарной продукции на каком-либо сегменте рынка, в том числе на рынке двухсторонних договоров.

"Спецаукционы" призваны біли помочь конечным потребителям купить электроэнергию напрямую, не конкурируя с трейдерами и посредниками. Однако в последние месяцы эта опция позволила крупным потребителям, в основном - металлургическим заводам, покупать атомную электроэнергию по ценам ниже рыночных.

