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Совет НКРЭКУ рекомендовал Кабмину обязать Нафтогаз продавать газ на бирже
17:47 25.11.2020 |
Общественный совет Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предложил Кабинету министров обязать госкомпании Укргаздобыча и Черноморнефтегаз (входят в структуру НАК Нафтогаз Украины) продавать газ на нужды населения на Украинской энергетической бирже (УЭБ). Об этом говорится в письме главы Совета при НКРЭКУ Василия Котко к премьер-министру Денису Шмыгалю.
"Необходимо принять меры, которые обеспечат прозрачный и конкурентный механизм продажи... (поставщикам газа для населения - Ред.) ресурса Укргаздобычи и Черноморнефтегаза. Таким общепринятым механизмом на мировых рынка является биржа", - говориться в письме Котко, которое есть в распоряжении LIGA.net.
В документе отмечается, что Нафтогаз занимает 73% долю в украинской газовой добыче, благодаря чему у группы якобы есть монопольное преимущество при продаже газа домохозяйствам, как в условиях конкурентного рынка, так и в рамках исполнения обязательств "поставщика последней надежды" (ПОН).
"Нафтогаз декларирует продажу природного газа на биржевой площадке Украинская энергетическая биржа, однако объемы таких продаж мизерные по сравнению с ресурсом, которым он владеет. Сейчас на розничном сегменте рынка сложилась ситуация, которая говорит о ценовом демпинге Нафтогаза", - продолжает Котко.
В качестве аргумента он заявил, что в октябре Нафтогаз якобы продавал газ домохозяйствам на 1,8 грн дешевле, чем бизнесу (4,7 грн против 6,5 грн за один кубометр) и на 80 копеек - чем потребителям ПОНа.
Ситуацию, по мнению Котко, может исправить полный вывод Укргаздобычи и Черноморнефтегаза на УЭБ или другую биржевую платформу.
Помимо премьер-министра Дениса Шмыгаля это письмо также адресовано главе АМКУ Ольге Пищанской, главе НКРЭКУ Валерию Тарасюку и главе комитета Верховной рады по энергетике и ЖКХ Андрею Герусу.
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