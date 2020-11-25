Энергоатом присоединился к Европейскому альянсу чистого водорода

ГП «НАЭК «Энергоатом» вошло в Европейский альянс чистого водорода (European Clean Hydrogen Alliance), созданный летом нынешнего года Еврокомиссией.

Компания получила официальное уведомление о ее включении в Альянс и приглашение принять участие в Европейском форуме по водороду, который состоится 26-27 ноября 2020 года, сообщили Укринформу в пресс-службе НАЭК.

Руководитель Энергоатома Петр Котин отметил, что присоединение к Европейскому альянсу чистого водорода стало логическим продолжением курса компании на внедрение новых перспективных проектов в сфере использования водорода.

«Наша цель - эффективное использование мощностей украинских атомных электростанций, а в глобальном смысле - укоренение «зеленых» технологий в энергетике для противодействия климатическим изменениям. Энергоатом имеет бесспорный потенциал, чтобы стать одним из лидеров водородной энергетики не только в Украине, но и в Европе, обеспечивая углеродно-нейтральное производство водорода на атомных электростанциях», - подчеркнул руководитель НАЭК «Энергоатом».

Он подчеркнул, что широкомасштабное применение водорода будет иметь значение только в случае, если этот энергоноситель будет производиться экологически чистой генерацией, которой очевидно является атомная энергетика.

Членство в альянсе позволит НАЭК «Энергоатом» получать актуальную информацию о развитии водородной энергетики в странах ЕС и принимать участие в мероприятиях, направленных на внедрение новейших водородных технологий.

В Европейский альянс чистого водорода уже вошли ведущие энергетические и промышленные компании Европы, среди которых: Electricité de France (EDF), E.ON SE, BMW Group, General Electric, AREVA H2Gen, Airbus SAS, Alstom, BASF SE, Bosch Group и многие других.

Как сообщалось, 4 сентября 2020 года ГП «НАЭК «Энергоатом» заключил меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с НАК «Нафтогаз Украины». В этом документе обе компании договорились о совместной проектной деятельность для обеспечения перехода Украины к климатически нейтральной циркулярной водородной экономике до 2050 года.

8 июля 2020 года Еврокомиссия опубликовала «Водородную стратегию для климатически нейтральной Европы» и создала Европейский альянс чистого водорода, в состав которого вошли национальные энергетические и транснациональные компании, научно-исследовательские учреждения, Европейский инвестиционный банк и пр. Задача альянса заключается в привлечении инвестиций и обеспечении спроса на водород как на источник энергии - путем реализации проектов по декарбонизации энергоемких отраслей промышленности (сталелитейная, химическая и др.). Совокупные инвестиции в восстанавливаемый водород в ЕС могут составить 470 млрд евро до 2050 года. Членство в альянсе является бесплатным.

