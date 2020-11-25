Финансовые новости
- |
- 25.11.20
- |
- 20:08
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Энергоатом присоединился к Европейскому альянсу чистого водорода
15:46 25.11.2020 |
ГП «НАЭК «Энергоатом» вошло в Европейский альянс чистого водорода (European Clean Hydrogen Alliance), созданный летом нынешнего года Еврокомиссией.
Компания получила официальное уведомление о ее включении в Альянс и приглашение принять участие в Европейском форуме по водороду, который состоится 26-27 ноября 2020 года, сообщили Укринформу в пресс-службе НАЭК.
Руководитель Энергоатома Петр Котин отметил, что присоединение к Европейскому альянсу чистого водорода стало логическим продолжением курса компании на внедрение новых перспективных проектов в сфере использования водорода.
«Наша цель - эффективное использование мощностей украинских атомных электростанций, а в глобальном смысле - укоренение «зеленых» технологий в энергетике для противодействия климатическим изменениям. Энергоатом имеет бесспорный потенциал, чтобы стать одним из лидеров водородной энергетики не только в Украине, но и в Европе, обеспечивая углеродно-нейтральное производство водорода на атомных электростанциях», - подчеркнул руководитель НАЭК «Энергоатом».
Он подчеркнул, что широкомасштабное применение водорода будет иметь значение только в случае, если этот энергоноситель будет производиться экологически чистой генерацией, которой очевидно является атомная энергетика.
Членство в альянсе позволит НАЭК «Энергоатом» получать актуальную информацию о развитии водородной энергетики в странах ЕС и принимать участие в мероприятиях, направленных на внедрение новейших водородных технологий.
В Европейский альянс чистого водорода уже вошли ведущие энергетические и промышленные компании Европы, среди которых: Electricité de France (EDF), E.ON SE, BMW Group, General Electric, AREVA H2Gen, Airbus SAS, Alstom, BASF SE, Bosch Group и многие других.
Как сообщалось, 4 сентября 2020 года ГП «НАЭК «Энергоатом» заключил меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с НАК «Нафтогаз Украины». В этом документе обе компании договорились о совместной проектной деятельность для обеспечения перехода Украины к климатически нейтральной циркулярной водородной экономике до 2050 года.
8 июля 2020 года Еврокомиссия опубликовала «Водородную стратегию для климатически нейтральной Европы» и создала Европейский альянс чистого водорода, в состав которого вошли национальные энергетические и транснациональные компании, научно-исследовательские учреждения, Европейский инвестиционный банк и пр. Задача альянса заключается в привлечении инвестиций и обеспечении спроса на водород как на источник энергии - путем реализации проектов по декарбонизации энергоемких отраслей промышленности (сталелитейная, химическая и др.). Совокупные инвестиции в восстанавливаемый водород в ЕС могут составить 470 млрд евро до 2050 года. Членство в альянсе является бесплатным.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Суд по делу MH17 отказался рассматривать версии, не связанные с российским «Буком»
|Кто такая Айна Тымчук, которая станет руководителем Харьковской ОГА
|Синод Кипрской православной церкви признал автокефалию ПЦУ
|Соединенные штаты энергетики: как победа Байдена спровоцировала поражение Буславец
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Новогодний марафон: как выбрать крутые подарки для друзей и родственников?
В РУБРИКЕ
|Совет НКРЭКУ рекомендовал Кабмину обязать Нафтогаз продавать газ на бирже
|Энергоатом присоединился к Европейскому альянсу чистого водорода
|Апелляционный суд по жалобе Коломойского обязал рассмотреть законность договоров ПриватБанка с Kroll и Alixpartners
|«Урановый конфликт»: Энергоатом и ВостГОК обратились к Шмыгалю
В пресс-службе добавили, что по состоянию на 20 ноября этого года ВостГОК поставил Энергоатому 522,9 тонн уранового оксидного концентрата. В то же время письмом от 12 ноября 2020 г. ГП «ВостГОК» сообщил, что в этом году не сможет закрыть полный объем поставок и предложило «перенести» 90 тонн УОК на январь 2021 года.
|«Биофарма» собрала ковидную плазму для производства первой партии гипериммунного иммуноглобулина
|Месячный грузооборот Укрзалізниці вырос на 22%
Это интересно
|Капитализация Tesla впервые перевалила за $500 млрд
|Mercedes-Benz возродит R-Class в виде 1000-сильного электрокроссовера
|Intel выпустит 5-нм процессоры уже к 2022 году. Производить их будет TSMC
|16-летняя «царствующая королева TikTok» вошла в историю
|В Sony не верят, что новое поколение консолей станет последним
|Jaguar Land Rover обвинила Volkswagen в краже технологий
|Мошенники обманули сотрудников GoDaddy для доступа к ряду криптовалютных бирж