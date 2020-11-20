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«Азовсталь» выиграла у налоговой спор на 320 миллионов
09:06 20.11.2020 |
Меткомбинат "Азовсталь" входит в группу "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского. Ранее и другие связанные с ними предприятия (в т. ч. горно-обогатительные комбинаты, металлургические и коксохимические заводы) выиграли ряд судебных споров с налоговиками, сообщает Finbalance.
Ранее суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Офиса крупных плательщиков налогов оставил без изменений решение, которым был удовлетворен иск ООО "Метинвест-Ресурс" и отменено налоговые уведомления-решение об увеличении суммы денежного обязательства по налогу на прибыль на 335,1 млн грн и об уменьшении суммы отрицательного значения объекта налогообложения налогом на прибыль на 10 млн грн.
Также суд оставил без изменений решение, которым на требование ЧАО "Авдеевский коксохимический завод" было отменено налоговое уведомление-решение о начислении налоговых обязательств на 873,6 млн грн.
Суд также ранее частично удовлетворил иск ЧАО "Енакиевский металлургический завод" к Офису крупных плательщиков налогов и взыскал с госбюджета в пользу истца сумму бюджетного возмещения по НДС за январь 2015 года в размере 106,7 млн грн и пеню в размере 105,9 млн грн за нарушение срока возмещения НДС.
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