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Единственным акционером Юнекс Банка стала компания Новинского Withine Investments LTD
12:21 18.11.2020 |
Withine Investments LTD (Кипр) народного депутата Вадима Новинского 13 ноября увеличила свою долю акций Юнекс Банка (Киев) до 100% с 94,979975%, сообщается в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).
Как сообщалось, ООО "Флот Экспресс", владельцем которого является партнер народного депутата Вадима Новинского по ряду компаний Дмитрий Елтышев, в сентябре принудительно выкупало акции Юнекс Банка у миноритариев (squeeze-out) по цене 0,32 грн при номинале 1 грн.
Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации НКЦБФР, "Флот Экспресс" с ее 4,3638% действовал совместно с Withine Investments LTD.
В конце августа компании сообщили об объединении своих пакетов, таким образом вступив в право собственности доминирующего пакета (свыше 95%) - 99,3438% уставного капитала финучреждения, или 290 млн 83,955 тыс. акций из 292 млн всех акций банка.
Согласно данным НБУ, на 1 октября 2020 года по размеру общих активов Юнекс Банк занимал 64-е место (796,827 млн грн) среди 74 действовавших в стране банков.
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