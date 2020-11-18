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Укрэнерго сможет привлекать на выгодных условиях кредиты для сбалансирования рынка электрики
08:31 18.11.2020 |
НЭК «Укрэнерго» получила государственные гарантии для привлечения кредитных средств государственных банков, ЕБРР и других международных финансовых организаций на льготных условиях. Соответствующий закон приняли народные депутаты.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.
"Привлечение кредитных средств - это один из нетарифных инструментов урегулирования ситуации на рынке электрической энергии, который позволяет избежать резкого одномоментного роста тарифа на передачу электроэнергии", - сообщили в Минэнерго.
В профильном министерстве заметили, что это также поможет повысить уровень расчетов на рынке электроэнергии, в частности, и обеспечить выполнение Меморандума с инвесторами в «зеленую» энергетику.
Как сообщалось, благодаря усилиям Министерства энергетики удалось стабилизировать ситуацию на рынке электроэнергии. Подписание Меморандума с производителями и инвесторами в ВИЭ и принятие соответствующего закона позволило снизить "зеленый" тариф и способствовало значительному повышению уровня расчетов с производителями из ВИЭ. На сегодняшний день расчеты за электроэнергию из альтернативных источников составляют: за август - 100%, за сентябрь - более 80%.
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