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Рада приняла в целом законопроект о погашении долгов «Укрнафты»
17:21 17.11.2020 |
Верховная Рада приняла в целом законопроект №4119 о внесении изменений в Госбюджет Украины на 2020 год относительно реализации статьи 11 закона о рынке природного газа, предусматривающего финансовое оздоровление ПАО «Укрнафта» путем зачета с НАК «Нафтогаз» и госбюджетом.
За принятие законопроекта в целом с технико-юридическими правками во вторник проголосовали 283 народных депутата, передает «Интерфакс-Украина».
Документ относится к пакету законопроектов о финансовом оздоровлении ПАО «Укрнафта» и позволит компании выплатить 30,35 млрд грн налогового долга в соответствии с ранее обнародованным ее руководством и НАК «Нафтогаз Украины» планом.
Перед этим Рада приняла в целом связанный с законопроектом №4119 законопроект №4120 о внесении изменений в раздел XX Переходных положений Налогового кодекса Украины относительно администрирования налогов в целях финансирования затрат, определенных п.п.31-33 ст.14 закона Украины о госбюджете на 2020 год.
Согласно новому документу, налог на прибыль «Нафтогаза» пересмотрен до 5,95 млрд грн. Дополнительные денежные обязательства по НДС и налогу на прибыль, которые возникнут у «Укрнафты» в результате операций купли-продажи газа с НАК, - 6,2 млрд грн.
Таким образом, суммарный объем поступлений в спецфонд госбюджета в рамках операций между «Нафтогазом» и «Укрнафтой» составляет 42,5 млрд грн (30,35 млрд грн + 5,95 млрд грн + 6,2 млрд грн). За вычетом 32,2 млрд грн компенсации, которую должен получить НАК, и возникает остаток 10,3 млрд грн.
Как сообщал enkorr, в начале сентября в парламент уже вносили подобные законопроекты № 3004-я и № 3005-а, авторами которых были нардепы из президентской фракции «Слуга народа» (в т.ч. ее глава Давид Арахамия). Но в итоге они были отозваны.
Напомним, спор «Укрнафты» с «Нафтогазом» и его дочерней структурой «Укртрансгазом» относительно 2,062 млрд куб. м газа длился с 2006 г.. Его покупка в 2006 г. не была документально оформлена, а сам газ, по утверждению «Нафтогаза», использован для нужд населения. В 2014 г. суд признал этот газ за «Укрнафтой», но в течение почти пяти лет «Нафтогаз» и «Укртрансгаз» публично отрицали его наличие в газохранилищах и отказывались выполнять решение суда.
В январе 2020 г. «Укртрансгаз» подписал мировое соглашение с «Укрнафтой» и переоформил на компанию 2,06 млрд куб. м газа с обязательством выкупить его обратно по цене примерно 7 500 грн/тыс. куб. м и проавансировать будущую покупку газа в объеме около 2 млрд куб. м.
Между тем налоговый долг «Укрнафты» был сформирован менеджментом «Укрнафты», подконтрольным группе «Приват», в августе 2014 - июне 2015 годов, который перестал платить рентные платежи и другие налоги. Деньги, которые в том числе должны были идти на уплату налоговых обязательств, в марте-июле 2015 г. общей суммой 15,5 млрд грн были выведены из «Укрнафты» путем безоплатной отгрузки нефти и выдачи авансов за несостоявшиеся поставки нефтепродуктов компаниям, близким к группе «Приват». Характерно, что группа «Приват», которая фактически создала задолженность, в описанной схеме спасения «Укрнафты» участия не принимает.
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