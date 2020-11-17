Верховный Cуд отменил изъятие данных НАБУ из расследования АМКУ по АЗС «Привата»

Верховный Cуд назначил повторное рассмотрение иска ПАО «Укрнафта» о признании противоправным использования Антимонопольным комитетом Украины данных детективов Национального антикоррупционного бюро в расследовании сговора предприятий группы «Приват» на рынке топлива.

Такое решение 12 ноября приняла коллегия судей Кассационного административного суда, сообщает «Слово и дело».

Как известно, «Укрнафта» в судебном порядке требовала признать противоправными действия АМКУ относительно получения, использования и распространения при рассмотрении спорного дела материалов досудебного расследования НАБУ, а также обязать комитет уничтожить эти материалы.

Речь идет о собранных в рамках досудебного следствия материалах детективов НАБУ, которые были использованы АМКУ в расследовании дела об антиконкурентных согласованных действиях предприятий группы «Приват» на рынке топлива. Комитет открыл дело в октябре 2016 года, сегодня его фигурантами являются 178 компаний-операторов АЗС, в частности «Укрнафта».

При первом рассмотрении Окружной админсуд Киева отказал в открытии производства, отметив, что этот спор подлежит рассмотрению в юрисдикции арбитражного суда. Однако «Укрнафта» обжаловала это решение в Шестом апелляционном админсуде, который вернул иск к ОАСК для нового рассмотрения.

Изучив иск, судья Кузьменко удовлетворила его частично и изъяла данные НАБУ из расследования АМКУ. Свое решение она обосновала тем, что АМКУ получил данные НАБУ с разрешения детектива после его соответствующего официального обращения, однако комитет не является стороной уголовного производства. Поэтому, как считает судья, копии материалов дела якобы получено с нарушением упомянутых норм Уголовного процессуального кодекса Украины.

Не согласившись с таким решением, АМКУ подал апелляционную жалобу, которую Шестой апелляционный административный суд оставил без удовлетворения. Поэтому комитет пошел в Верховный Cуд и подал кассационную жалобу. Изучив ее, Кассационный админсуд удовлетворил жалобу частично и назначил повторное рассмотрение иска «Укрнафты» к АМКУ в суде первой инстанции.

В решении КАС установил, что АМКУ должным образом исследовал собранные доказательства, в частности, материалы досудебного расследования, предоставленные НАБУ, и предоставил им соответствующую оценку. Таким образом кассационным судом подтверждена возможность использования материалов досудебного расследования в качестве доказательств по делу АМКУ.

К тому же, как считает Верховный Cуд, первые две инстанции не проверили, каким образом и насколько была распространена информация ответчиком и может ли она навредить истцу. Так, ВС считает, что ОАСК и ШААС при вынесении решения не соблюдали нормы процессуального права относительно полного и всестороннего выяснения обстоятельств по административному делу.

Как сообщал enkorr, 13 июля 2018 г. АМКУ утвердил предварительные выводы в рамках этого расследования, согласно которым операторов 1 625 АЗС группы «Приват» предлагается признать виновными в нарушении законодательства об экономической конкуренции, а именно совершении согласованных антиконкурентных действий. Им может грозить штраф до 10% от оборота за 2017 г.. В случае «Укрнафты» - это 2,69 млрд грн.

Предварительные выводы в июле были направлены компаниям-ответчикам. Ожидалось, что окончательное решение будет вынесено до декабря 2018 г., но 13 ноября глава Антимонопольного комитета Юрий Терентьев обвинил группу «Приват» в попытках блокировать и затянуть расследование по факту совершения ими согласованных антиконкурентных действий.