Морпорт «Черноморск» за 10 мес. сократил грузоперевалку на 7,7%

Морской порт "Черноморск" (Одесская обл.) в январе-октябре 2020 года сократил перевалку грузов на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 19,437 млн тонн.

Согласно информации на сайте ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ), за десять месяцев "Черноморск" снизил перевалку экспортных грузов на 2,1% к январю-октябрю-2019 года - до 15,838 млн тонн, импортных - на 30,3%, до 2,654 млн тонн, каботажных - на 71,3%, до 51,60 тыс. тонн, но увеличил перевалку транзитных - на 1,3%, до 892,26 тыс. тонн.

Перевалка наливных грузов в порту снизилась на 11,7% - до 1,216 млн тонн, сухих сыпучих грузов - на 4,7%, до почти 13,749 млн тонн, тарно-штучных - на 14,9%, до 4,472 млн тонн.

Перевалка контейнеров составила 125,282 тыс. TEU (рост 12,6%).

Как сообщалось, объем перевалки в морпорту "Черноморск" в 2019 году увеличился на 21,4% по сравнению с 2018 годом - до 26,153 млн тонн.

Порт "Черноморск" - универсальный международный порт, один из крупнейших на Черном море. На предприятии действуют специализированные терминалы и комплексы, которые позволяют перегружать широкий диапазон грузов: наливные, навалочные, генеральные. 29 причалов порта способны принимать суда грузоподъемностью до 100 тыс. тонн. Годовая проектная мощность порта - свыше 30 млн тонн.

Пропускная способность порта по перевалке контейнеров - 1,15 млн TEU. С 2007 года порт способен обеспечивать одновременный прием трех океанских контейнеровозов вместимостью свыше 5 тыс. TEU, длиной до 300 м.

