Финансовые новости
- |
- 14.11.20
- |
- 20:10
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Fitch подтвердило ПУМБу рейтинг «B», улучшило прогноз до «стабильного»
15:09 14.11.2020 |
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило Первому украинскому международному банку (ПУМБ, Киев) долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте на уровне "B" и улучшило прогноз с "негативного" на "стабильный".
Согласно сообщению, пересмотр прогноза отражает ожидания Fitch, что высокая прибыльность ПУМБа должна быть достаточной для компенсации умеренного ухудшения качества активов в среднесрочной перспективе, а буфер капитала банка останется достаточным даже в свете запланированных выплат дивидендов.
Отмечается, что влияние пандемии коронавируса и связанного с ней снижения экономической активности в Украине на финансовый профиль банка до настоящего времени было ограниченным, и ухудшение качества активов в той мере, как ожидалось ранее, не произошло.
Агентство указывает, что рейтинги ПУМБа обусловлены рейтингом жизнеспособности (VR) банка на уровне "b", который учитывает хорошие показатели прибыльности и капитализации банка, а также стабильный профиль фондирования.
В отчете также говорится, что национальный долгосрочный рейтинг ПУМБа на уровне "AA- (ukr)" отражает его относительную кредитоспособность по сравнению с украинскими аналогами.
ПУМБ основан в 1991 году. Владельцем существенного участия банка является Ринат Ахметов (опосредованное участие 99,9%).
Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 сентября 2020 года по размеру общих активов ПУМБ занимал 7-е место (80,499 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Новый тип видосиков Зеленского — это по форме «95 квартал», а по сути — полное размывание образа президента
|Губернаторы против ОПЗЖ. Как Офис президента начал брать под контроль регионы
|Банкиры прогнозируют ослабление гривни в конце года в пределах до 29 грн/$1
|Кремлевская пропаганда празднует победу одного из своих главных месседжей - о «необходимости прямых переговоров с ДНР/ЛНР»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Fitch подтвердило ПУМБу рейтинг «B», улучшило прогноз до «стабильного»
|Агрохолдинг ИМК за 9 мес. увеличил чистую прибыль в 1,8 раза
|«Vodafone Украина» запустил сеть LTE 900 МГц в Херсонской области
|АМКУ разрешил инвестфонду «Суверен» приобрести Савинский сахзавод у «Астарты»
|«Энергоатом» профинансировал закупку городами-спутниками АЭС собственных лабораторий для тестирования на COVID-19
|«Укрзализныця» объявила закупку каменного угля на 2021г по рамочному соглашению
Это интересно
|Электрокроссовер Hyundai Kona обновился и получил «умную» зарядку
|5 секунд до «сотни» и 500 сил: представлен серийный электрокар BMW iX
|В Японии консолей PlayStation 5 оказалось так мало, что среди покупателей проводили лотерею
|Фил Спенсер назвал запуск Xbox Series самым успешным среди консолей Microsoft
|Компания BMW провела испытания вингсьюта, в котором можно летать со скоростью 300 км/ч
|Нидерланды ввели антишпионские требования к провайдерам коммуникаций
|Федеральная торговая комиссия США (FTC) обвинила сервис Zoom в обмане пользователей и плохой защите их данных