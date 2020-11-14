Финансовые новости
- |
- 14.11.20
- |
- 20:10
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
«Энергоатом» профинансировал закупку городами-спутниками АЭС собственных лабораторий для тестирования на COVID-19
13:38 14.11.2020 |
НАЭК "Энергоатом" и профсоюзный комитет компании профинансировал покупку собственных лабораторий для тестирования на COVID-19 медико-санитарными частями городов-спутников АЭС Вараш, Энергодар, Нетишин и Южноукраинск, сообщила пресс-служба НАЭК в пятницу.
Покупка соответствующего оборудования и обустройства лабораторий позволит сократить время ожидания результата тестирования до нескольких часов, поможет снизить общие темпы распространения коронавируса, говорится в сообщении.
Кроме того, пресс-служба сообщила о завершении процедуры получения лицензии для производства кислорода в медицинских в целью поставлять до 200 баллонов жидкого кислорода в сутки учреждениям здравоохранения.
Соответствующее предложение "Энергоатом" направил в Министерство здравоохранения.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Новый тип видосиков Зеленского — это по форме «95 квартал», а по сути — полное размывание образа президента
|Губернаторы против ОПЗЖ. Как Офис президента начал брать под контроль регионы
|Банкиры прогнозируют ослабление гривни в конце года в пределах до 29 грн/$1
|Кремлевская пропаганда празднует победу одного из своих главных месседжей - о «необходимости прямых переговоров с ДНР/ЛНР»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Fitch подтвердило ПУМБу рейтинг «B», улучшило прогноз до «стабильного»
|Агрохолдинг ИМК за 9 мес. увеличил чистую прибыль в 1,8 раза
|«Vodafone Украина» запустил сеть LTE 900 МГц в Херсонской области
|АМКУ разрешил инвестфонду «Суверен» приобрести Савинский сахзавод у «Астарты»
|«Энергоатом» профинансировал закупку городами-спутниками АЭС собственных лабораторий для тестирования на COVID-19
|«Укрзализныця» объявила закупку каменного угля на 2021г по рамочному соглашению
Это интересно
|Электрокроссовер Hyundai Kona обновился и получил «умную» зарядку
|5 секунд до «сотни» и 500 сил: представлен серийный электрокар BMW iX
|В Японии консолей PlayStation 5 оказалось так мало, что среди покупателей проводили лотерею
|Фил Спенсер назвал запуск Xbox Series самым успешным среди консолей Microsoft
|Компания BMW провела испытания вингсьюта, в котором можно летать со скоростью 300 км/ч
|Нидерланды ввели антишпионские требования к провайдерам коммуникаций
|Федеральная торговая комиссия США (FTC) обвинила сервис Zoom в обмане пользователей и плохой защите их данных