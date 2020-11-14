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Укрэксимбанк предоставил 300 млн грн кредитования «ЛВН Лимитед»
12:04 14.11.2020 |
Государственный Укрэксимбанк (Киев) открыл для компании ООО "ЛВН Лимитед" (Винница), которая является акционером Nemiroff, кредитную линию на 300 млн грн, сообщается на странице банка в пятницу.
"Для обеспечения достаточности оборотного капитала и потребностей клиента в авалировании налоговых векселей, банк открыл кредитный лимит в размере 300 млн грн, - цитирует пресс-служба банка члена правления, куратора корпоративного бизнеса Александра Игнатенко.
Как сообщалось, Немировский спиртзавод 15 октября приобрел ООО "ЛВН Лимитед" компании Nemiroff за 55,08 млн грн.
По данный Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечными бенефициарами ООО "ЛВН Лимитед" являются Ягов Грибов, Анатолий Кипиш, Белла Финкельштейн. а учредителем - компания "Немирофф Интеллектьюал Проперти Истеблишмент".
Укрэксимбанк создан в 1992 году, единственным собственником является государство.
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2020 года по размеру общих активов Укрэксимбанк занимал 3-е место (226,634 млрд грн) среди 74 действовавших в стране банков.
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