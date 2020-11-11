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Укрэксимбанк выкупил часть своих еврооблигаций
16:10 11.11.2020 |
Укрэксимбанк выкупил свои еврооблигации с погашением в 2022 и 2025 годах на общую сумму до 300 млн долл.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба банка.
"9 ноября 2020 года банк, согласно условиям предложения выкупа, объявил заблаговременные результаты тендерного предложения выкупа облигаций, выпущенных компанией Biz Finance PLC.
Общая сумма принятых банком заявок на выкуп составила: по облигациям с погашением в 2022 г. - 84 047 000 долл. США по номинальной стоимости, по облигациям с погашением в 2025 г. - 215 948 000 долл. США по номинальной стоимости", - говорится в сообщении.
В банке добавили, что цена выкупа облигаций с погашением в 2025 году составила 104,5%, облигаций с погашением в 2022 году - 103,75% от номинала. Согласно условиям предложения выкупа, 10 ноября 2020 года банк осуществил расчет по принятым облигациям.
«Укрэксимбанк впервые среди украинских эмитентов еврооблигаций провел проактивную операцию управления обязательствами без одновременного размещения нового выпуска (cash-tender). Отмечу, что в целом рыночная конъюнктура способствовала удачному заполнению книги заявок на выкуп», - отметил председатель правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер.
Он пояснил, что проведение выкупа облигаций оптимизирует ценовые параметры пассивной базы банка и, соответственно, улучшает структуру его баланса.
"Оздоровление финансового состояния является одной из приоритетных задач, которые поставлены перед нами Правительством для дальнейшей эффективной деятельности на внутреннем рынке и мировой арене", - отметил Мецгер.
Как сообщал Укринформ, Укрэксимбанк 26 октября 2020 года официально пригласил держателей облигаций с погашением в 2025 году и ставкой купона 9,75% и облигаций с погашением в 2022 году и ставкой купона 9,625%, выпущенных компанией Biz Finance PLC, принять участие в выкупе этих облигаций на общую сумму до 300 млн долл. США.
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