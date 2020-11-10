«Нафтогаз» в 2020г увеличивает продажи топлива на АЗС U.GO почти на треть

Входящая в АО "Укргазвыдобування" (дивизион "Нафтогаз Нафта") сеть АЗС U.GO в январе-октябре 2020 года увеличила физический объем реализации топлива на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Нафтогаз" в пресс-релизе не раскрывает конечные объемы продаж нефтепродуктов, но уточняет, что объемы продаж бензинов Shebel 92 и Shebel 95 увеличились на 57% и на 95%, соответственно, дизельного топлива Shebel - на 21%, автогаза Shebel LPG - на 19%.

Кроме того, на 49% в денежном выражении выросли объемы продаж сопутствующих товаров, также значительно выросли продажи с использованием карточек лояльности.

При этом в октябре 2020 года сеть U.GO установила рекорд суточной продажи нефтепродуктов за всю историю своего существования - 179 куб. м, тогда как предыдущий рекорд был зафиксирован в августе этого года - 174 куб. м.

"Такие результаты, в частности, стали возможными благодаря высокому качеству топлива, реализации проекта по ребрендингу АЗС, внедрению стандартов обслуживания клиентов, внедрению программы лояльности и привлечению новых клиентов через акционные программы", - отмечает в "Нафтогазе".

U.GO насчитывает 19 АЗС в Харькове и Харьковской области. В сети реализуется исключительно топливо производства Шебелинского НПЗ под торговой маркой Šhebel.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

