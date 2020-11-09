Финансовые новости
- |
- 09.11.20
- |
- 19:04
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Только Ахметов может купить Энергоатом - председатель профсоюза компании
08:47 09.11.2020 |
Только бизнесмен Ринат Ахметов может купить ГП НАЭК "Энергоатом" в случае приватизации компании.
Такое мнение высказал председатель Первичной профсоюзной организации Энергоатома Алексей Лыч в ходе пресс-конференции на тему "Энергоатом - борьба за выживание", которая состоялась 6 октября в информагентстве "Интерфакс-Украина".
Отвечая на вопрос журналистов относительно возможного влияния на компанию со стороны народного депутата Украины Андрея Деркача, Алексей Лыч ответил: «С тех пор, как я возглавляю профсоюз Энергоатома, произошло уже 14 изменений руководства компании, и, поверьте, на каждого руководителя выливается столько грязи - кто-то о чем-то мечтает, кто-то на кого-то влияет. Я не вижу, что на компанию есть влияние господина Деркача. В Деркача денег столько нет, а вот у Ахметова есть. Поэтому, если кто-то и мечтает присвоить Энергоатом, то это Ахметов. И тогда становится четко понятно, почему происходит попытка банкротства Энергоатома. Мы все это проходили - для того чтобы за дешево купить, надо чтобы предприятие обанкротилось», - подчеркнул Алексей Лыч.
В ходе пресс-конференции он отметил, что ситуация с непогашением и последующим накоплением огромных долгов перед НАЭК «Энергоатом» свидетельствует о том, что определенные лица заинтересованы в банкротстве компании, с целью ее дальнейшей приватизации за бесценок.
Председатель Профсоюза также сообщил, что во время заседания профсоюзного комитета ГП НАЭК «Энергоатом», которое состоялось 4 ноября, в частности, было отмечено чрезвычайное беспокойство коллектива Энергоатома поручениями, изложенными в протоколе, подписанном премьер-министром Украины 27 октября 2020 года по результатам правительственного совещания по корпоратизации Энергоатома.
«Обеспокоенность коллектива Энергоатома вызывает неоднозначность трактовки отдельных пунктов протокола, из которых можно сделать вывод о подготовке НАЭК «Энергоатом» к приватизации», - уточнил Алексей Лыч.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Вот вам и «Какая разница»: Как русский язык постепенно берет в Украине реванш
ТОП-НОВОСТИ
|Бои за базовые регионы: Победит ли Ахметов в Кривом Роге и Славянске
|«Аудит страны». Как Зеленский продолжает кормить украинцев виртуальными картинками
|Брак по расчету. Действительно ли Тимошенко отдала «Батьківщину» во франшизу Банковой
|Позитив недели. Украинская армия получит новые РСЗО «Верба»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Только Ахметов может купить Энергоатом - председатель профсоюза компании
|НБУ назвал самые убыточные банки
|«Богдан Моторс» и ПО «Южмаш» намерены совместно производить пассажирские и грузовые транспортные средства
|Суд отменил требование доплатить налоги на 1 миллиард к экс-оператору «БРСМ»
|Слухи о приватизации «Энергоатома» эксперты назвали чушью
|«Укрэнерго» будет привлекать кредиты для сбалансирования рынка электроэнергии
Это интересно
|Власти США конфисковали связанные с Silk Road биткоины на более чем $1 млрд
|Mercedes-Benz V-Class получил пневматическую подвеску
|Ford намерен сделать электромобили бюджетными
|Китайский производитель электромобилей обогнал BMW по капитализации
|2,7 секунды до «сотни» и 715 сил: представлен родстер Ares S1
|Китайцы будут продвигать замену аккумуляторов в электромобилях вместо зарядки во всём мире
|Walmart отказалась от использования роботов в своих магазинах