НБУ назвал самые убыточные банки

Национальный банк Украины подвел итоги работы украинских банков за третий квартал 2020 года. Об этом говорится в данных НБУ.

Нацбанк определил самые прибыльные и самые убыточные банки, среди которых государственные, с иностранным и частным капиталом.

Среди всех функционирующих 74 банков 10 оказались убыточными.

По данным НБУ, наибольшие убытки по итогам с квартала зафиксировали:

* Укрэксимбанк - 2,25 млрд грн

* Проминвестбанк - 652 млн грн

* Правэкс Банк - 125,5 млн грн

* БТА Банк - 74,8 млн грн

* Юнекс Банк - 23 млн грн

* УБРР - 11,8 млн грн

* Окси Банк - 8,6 млн грн

* АП Банк - 7,3 млн грн

* Траст-капитал - 5,5 млн грн

* Форвард Банк - 5,2 млн грн.

Самую большую прибыль по итогам трех кварталов 2020 года получил государственный ПриватБанк - 21,28 млрд. За третий квартал он нарастил свой финрезультат на 5,08 млрд грн по сравнению с первым полугодием. В тройку самых прибыльных также вошли Ощадбанк (4,73 млрд грн) и Райффайзен Банк Аваль (3,1 млрд грн).