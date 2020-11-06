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НБУ назвал самые убыточные банки
17:18 06.11.2020 |
Национальный банк Украины подвел итоги работы украинских банков за третий квартал 2020 года. Об этом говорится в данных НБУ.
Нацбанк определил самые прибыльные и самые убыточные банки, среди которых государственные, с иностранным и частным капиталом.
Среди всех функционирующих 74 банков 10 оказались убыточными.
По данным НБУ, наибольшие убытки по итогам с квартала зафиксировали:
* Укрэксимбанк - 2,25 млрд грн
* Проминвестбанк - 652 млн грн
* Правэкс Банк - 125,5 млн грн
* БТА Банк - 74,8 млн грн
* Юнекс Банк - 23 млн грн
* УБРР - 11,8 млн грн
* Окси Банк - 8,6 млн грн
* АП Банк - 7,3 млн грн
* Траст-капитал - 5,5 млн грн
* Форвард Банк - 5,2 млн грн.
Самую большую прибыль по итогам трех кварталов 2020 года получил государственный ПриватБанк - 21,28 млрд. За третий квартал он нарастил свой финрезультат на 5,08 млрд грн по сравнению с первым полугодием. В тройку самых прибыльных также вошли Ощадбанк (4,73 млрд грн) и Райффайзен Банк Аваль (3,1 млрд грн).
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