Суд отменил требование доплатить налоги на 1 миллиард к экс-оператору «БРСМ»

15 октября Киевский окружной админсуд удовлетворил иск ООО "Стейт Оил" к Офису крупных плательщиков налогов Госналоговой службы и отменил налоговое уведомление-решение от 2017 года, которым истцу начислено налоговое обязательство по налогу на прибыль в сумме 942,3 млн грн и штрафные санкции на 53 млн грн и включено указанную сумму налогового долга.

Во время рассмотрения этого дела суд учел постановление Верховного Суда от 22.06.2020 по делу №810/4438/16, которое имеет значение для указанного спора, сообщает Finbalance.

Упомянутым постановлением от 22.06.2020 Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу заместителя генпрокурора и оставил без изменений постановление Шестого апелляционного админсуда от 16.09.2019, которым Генпрокуратуре - за неуплату судебного сбора - было возвращено заявление о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам постановления Киевского апелляционного админсуда от 06.03.2018 по делу №810/4438/16.

При этом 19.02.2019 Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу Офиса крупных налогоплательщиков и оставил без изменений постановление Киевского апелляционного админсуда от 06.03.2018 в деле №810/4438/16, которым был удовлетворен иск ООО "Стейт Оил", признаны противоправными и отменены ряд налоговых уведомлений-решений Офиса крупных налогоплательщиков ДФС от 26.10.2016, которым истцу увеличено сумму денежного обязательства:

- по НДС - на 453,3 млн грн и применены штрафные санкции в сумме 226,7 млн грн;

- по налогу на прибыль - на 1 млрд грн и применены штрафные санкции в сумме 69,9 млн грн;

- по акцизному налогу - на 174,9 млн грн и применены штрафные санкции в сумме 43,7 млн грн.

Согласно судебным материалам, Офис крупных налогоплательщиков провел документальную плановую выездную проверку истца по вопросам соблюдения требований налогового, валютного и другого законодательства за период с 01.01.2015 по 31.03.2016.

Налоговики пришли к выводу в т. ч. о занижении истцом задекларированных показателей чистого дохода от реализации продукции (товаров, работ, услуг) на 2,3 млрд грн.

В то же время коллегия судей решила, что "состав налогового правонарушения не доказан"

В госреестре конечным бенефициаром ООО "Стейт Оил" указан Игорь Ревко (США).

В декабре 2017 года группа "БРСМ-Нефть" подтвердила информацию о смене оператора сети АЗС: как отмечалось, вместо ООО "Стейт Оил" новым арендатором и оператором розничной сети стало ООО "Евро Пауэр"

"Евро Пауэр" начала осуществлять хозяйственную деятельность по розничной продаже топлива через сеть АЗС под торговой маркой "БРСМ-Нафта" с середины августа 2017 года, получив право на использование этой торговой марки и взяв в аренду АЗС у ее владельцев", - констатировали в пресс-службе "БРСМ-Нафта".

Как сообщалось, сеть "БРСМ" была основана в 1995 году Андреем Бибой и Олегом Полищуком. В 2007-2009 годах Полищук продал свои 50% акций сети Эдуарду Ставицкому (был министром энергетики во времена Януковича).

За следующие шесть лет сеть БРСМ выросла в 5 раз (с 26 до 126 АЗС). По итогам 2017 года "БРСМ-Нафта" была пятая в Украине по количеству АЗС (в 2014 году - четвертой, после сети АЗС группы "Приват", WOG, ОККО). В 2014-2015 годах на АЗС сети в Переяславе-Хмельницком и нефтебазе в Василькове произошли масштабные пожары.

С 2016 года партнеры по "БРСМ" разделили бизнес пополам, каждому отошло по 63 АЗС. С 2014 года сетью управляла компания "Стейт Оил", которую контролировал Биба. В 2017 году между бывшими партнерами вспыхнул конфликт.

В августе 2018 года Биба заявил о решении досрочно расторгнуть договоры аренды 63 АЗС, принадлежавших Ставицкому. Тогда же СМИ писали, что связанная с сетью WOG компания берет в управление 63 АЗС Е. Ставицкого.