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Слухи о приватизации «Энергоатома» эксперты назвали чушью
08:55 06.11.2020 |
Слухи о приватизации НАЭК "Энергоатом" являются бессмыслицей. Законодательство Украины исключает такую возможность. Об этом заявил глава Экспертного Совета Минэнерго Сергей Чех, передает УНН со ссылкой на Экспертный Совет Минэнерго.
"Абсолютная чушь. У нас жесткое законодательство, которое в этой части соответствует международным требованиям. Нет у нас ни одного оператора кроме "Энергоатома", который может безопасно и надежно, в соответствии с мировыми требованиями, эксплуатировать ядерные силовые установки. Там персонал имеет личные лицензии на выполнение определенных работ. Поэтому информация о приватизации - это спекуляции", - сказал он.
Слухи о намерениях государства приватизировать НАЭК распространяет сам Энергоатом, убеждена эксперт в атомной сфере Ольга Кошарная.
"О приватизации, как снова раздул НАЭК, речь не идет. Я не разделяю истерик Энергоатома, и призываю их к конструктивному диалогу: взаимодействовать, коммуницировать, а не просто публично все подряд критиковать", - подчеркнула она.
Эксперт призвала НАЭК не спекулировать на этой теме, напомнив, что 100% акций ЧАО "Укргидроэнерго" принадлежит государству. И это, по словам Кошарной, не является препятствием для ЧАО осуществлять свою деятельность на энергетическом рынке страны.
"То же самое будет с Энергоатомом. Подчеркиваю, это будет ЧАО, 100% акций которого принадлежат государству", - подчеркнула она.
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