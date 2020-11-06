Слухи о приватизации «Энергоатома» эксперты назвали чушью

Слухи о приватизации НАЭК "Энергоатом" являются бессмыслицей. Законодательство Украины исключает такую возможность. Об этом заявил глава Экспертного Совета Минэнерго Сергей Чех, передает УНН со ссылкой на Экспертный Совет Минэнерго.

"Абсолютная чушь. У нас жесткое законодательство, которое в этой части соответствует международным требованиям. Нет у нас ни одного оператора кроме "Энергоатома", который может безопасно и надежно, в соответствии с мировыми требованиями, эксплуатировать ядерные силовые установки. Там персонал имеет личные лицензии на выполнение определенных работ. Поэтому информация о приватизации - это спекуляции", - сказал он.

Слухи о намерениях государства приватизировать НАЭК распространяет сам Энергоатом, убеждена эксперт в атомной сфере Ольга Кошарная.

"О приватизации, как снова раздул НАЭК, речь не идет. Я не разделяю истерик Энергоатома, и призываю их к конструктивному диалогу: взаимодействовать, коммуницировать, а не просто публично все подряд критиковать", - подчеркнула она.

Эксперт призвала НАЭК не спекулировать на этой теме, напомнив, что 100% акций ЧАО "Укргидроэнерго" принадлежит государству. И это, по словам Кошарной, не является препятствием для ЧАО осуществлять свою деятельность на энергетическом рынке страны.

"То же самое будет с Энергоатомом. Подчеркиваю, это будет ЧАО, 100% акций которого принадлежат государству", - подчеркнула она.