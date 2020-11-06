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«Укрэнерго» будет привлекать кредиты для сбалансирования рынка электроэнергии
08:36 06.11.2020 |
4 ноября нардепы поддержали законопроект, который в случае принятия, позволит предоставить государственные гарантии НЭК "Укрэнерго" для привлечения кредитных средств государственных банков на льготных условиях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.
Это поможет повысить уровень расчетов на рынке электроэнергии, в частности, и обеспечить выполнение Меморандума с инвесторами в "зеленую" энергетику, отмечают в ведомстве.
"Привлечение кредитных средств - это один из нетарифных инструментов урегулирования ситуации на рынке электрической энергии, который позволяет избежать резкого одномоментного роста тарифа на передачу электроэнергии", - сообщили в пресс-служба ведомства.
В Минэнерго отмечают, что удалось стабилизировать ситуацию на рынке электроэнергии. Подписание Меморандума с производителями и инвесторами в ВИЭ и принятия соответствующего закона позволило снизить "зеленый" тариф и способствовало значительному повышению уровня расчетов с производителями из ВИЭ. На сегодня расчеты за электроэнергию из альтернативных источников составляют: за август - 100%, за сентябрь - более 80%.
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