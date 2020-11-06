«Нафтогаз» при разделении активов «Укрнафты» не особо заинтересован в сети АЗС - Коболев

"Нафтогаз Украины" в случае разделения с миноритарными акционерами активов ПАО "Укрнафта" не особо заинтересован в сети автозаправочных станций (АЗС), сообщил глава НАК Андрей Коболев.

"АЗС как бизнес сейчас вызывает вопросы. Нам CNG (реализацией которого через сеть АГНКС занимается "Укравтогаз" - ИФ) гораздо больше нравится", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

В то же время глава НАК не стал раскрывать имеющиеся наработки "Нафтогаза" перед возможными переговорами о разделении.

Коболев подчеркнул, что с юридической точки зрения механизм разделения "Укрнафты" сложен, и будет необходима помощь со стороны органов государственной власти, чтобы его реализовать.

"Юридический механизм нами прорабатывался. Он нетривиален. Конечно же, вы правы - лицензии за активами не следуют, они привязаны к юрлицу. Если активы разделять, то придется идти к государству и просить, чтобы лицензии нам снова передали. Мы все это понимаем, но легких путей, к сожалению, нет. Придется искать предлагать решение", - отметил он.

По его словам, без разделения активов "Укрнафты" группа не сможет выйти на IPO, как это предполагает утвержденная в октябре 2020 года политику собственности "Нафтогаза".

"Нам как "Нафтогазу" очень бы хотелось бы иметь цельную группу, без токсичных элементов, которую в результате можно выводить на IPO. С "Укрнафтой" это сделать нельзя. Это невозможно. Я бы и не решился инвесторам продавать, если честно. Потому здесь нужно разделиться и дальше двигаться", - резюмировал Коболев.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, - порядка 42% акций. На балансе "Укрнафты" находится 25 буровых установок, 1891 нефтяных и 162 газовых скважин, компании принадлежит 537 АЗС.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.