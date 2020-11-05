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Кабмин внес изменения в устав Укрэксимбанка в связи с его докапитализацией
09:04 05.11.2020 |
Кабинет Министров внес изменения в устав АО «Укрэксимбанк», которые отображают докапитализацию на 6,8 миллиарда гривень путем эмиссии дополнительных акций банка существующей номинальной стоимости.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета Министров Украины сегодня - 4 ноября 2020 года.
В министерстве отмечают, что статьей 29 Закона Украины «О ценных бумагах и фондовом рынке» определены этапы эмиссии ценных бумаг, одним из которых является внесение в устав акционерного общества изменений, связанных с увеличением уставного капитала общества, с учетом результатов эмиссии акций.
Как сообщалось, 23 сентября Кабинет Министров решил докапитализировать «Укрэксимбанк» на 6,8 млрд грн путем внесения в уставный капитал 15-летних ОВГЗ со ставкой до 9,3%.
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