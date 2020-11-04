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Минфин назвал 44 банка, через которые выплачивают пенсии и пособия
15:52 04.11.2020 |
Министерство финансов Украины обнародовало перечень 44 уполномоченных банков для выплаты пенсий, денежного пособия, а также заработной платы работникам бюджетных учреждений.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Минфина.
"Согласно требованиям пункта 4 Порядка отбора банков, через которые осуществляется выплата пенсий, денежного пособия и заработной платы работникам бюджетных учреждений, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 26.09.2001 № 1231 (в редакции постановления Кабинета Министров Украины от 27.12.2019 № 1151), Министерство финансов Украины публикует перечень уполномоченных банков. На сегодняшний день уполномоченными являются 44 банка", - говорится в сообщении.
К уполномоченным банкам, через которые осуществляется выплата пенсий, денежного пособия и заработной платы работникам бюджетных учреждений вошли: АО «Ощадбанк», АО КБ «ПриватБанк», АО АБ «Укргазбанк», АО «Укрэксимбанк», АО «Агропросперис Банк», АО «КБ «Аккордбанк», АО «Акцент-Банк», АО «Альфа-Банк», АО «Банк Альянс», АО «Банк Восток», АО КБ «Глобус Банк», АО «Восточно-Украинский Банк «Грант», АО «Идея Банк», АО АКБ «Индустриалбанк», АО «Банк «Клиринговый Дом», АО «Коммерческий Индустриальный Банк», АО «АКБ «Конкорд», АО «Банк Кредит Днепр», АО «Кредитвест Банк», АО «Креди Агриколь Банк», АО «Кредобанк», АО «Кристалбанк», АО АКБ «Львов», АО «МетаБанк», АО «Международный Инвестиционный Банк», АО «Мотор-Банк», АО «МТБ Банк», АО «ОТП Банк», АО АБ «Пивденный», АО «Пиреус банк МКБ», АО «Поликомбанк», АО «Полтава-банк», АО «Правэкс-Банк», АО «ПроКредит банк», АО «Первый Украинский Международный банк», АО «АКБ «Радабанк», АО «Райффайзен Банк Аваль», АО «Таскомбанк», АО «Банк «Украинский капитал», АО «Укрстройинвестбанк», АО «УкрСиббанк», АО «Универсал Банк», АО «Банк Форвард», АО «Юнекс Банк».
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