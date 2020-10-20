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Нормативы к началу октября нарушали 10 украинских банков - НБУ
13:22 20.10.2020 |
Норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (норматив Н7, должен быть не более 25%) по состоянию на 1 октября нарушали Индустриалбанк (79,15%), Проминвестбанк (76,36%), Сбербанк (55,6%) и "Мисто Банк" (39,67%), сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).
Согласно данным регулятора, норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (норматив Н9, не должен превышать 25%) нарушали Мегабанк (37,71%), Первый инвестиционный банк (55,82%), "Юнекс Банк" (28,22%), Мотор-Банк (30,36%).
Норматив риска общей длинной открытой валютной позиции (норматив Л13-1, должен быть не более 10%) нарушали Проминвестбанк (128%), Ощадбанк (119,98%), ПриватБанк (97,75%) и Индустриалбанк (15,12%).
Норматив риска общей короткой открытой валютной позиции (норматив Л13-2, должен быть не более 10%) нарушал Проминвестбанк (149,77%).
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