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Глава НБУ: Укргазбанк является ближайшим среди госбанков к частичной приватизации
08:16 19.10.2020 |
Глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, Укргазбанк является ближайшим среди госбанков к частичной приватизации.
Об этом он написал в статье для Atlantic Council.
"Мы уже обсуждали планы по меньшей присутствия государства в украинском банковском секторе с представителями Лондонской фондовой бирже.
Наша нынешняя стратегия частичной приватизации государственных банков Украины предусматривает, что шаги к продажам начнутся не позднее конца 2024 ", - отметил глава НБУ.
По его словам сейчас Укргазбанк является ближайшим среди госбанков к частичной приватизации.
"Соглашение уже в процессе, и переговоры сейчас сосредоточены на технических аспектах с ожиданием успешного закрытия", - добавил Шевченко.
Он рассказал, что также ожидает приобретение международной финансовой организацией доли в Ощадбанке.
Для этого по его словам "еще нужно провести значительную работу по пересмотру соответствующего законодательства и развития бизнес-модели банка".
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