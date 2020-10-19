Финансовые новости
- |
- 19.10.20
- |
- 10:11
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
«Электротяжмаш» будет производить двигатели для трамваев
08:27 19.10.2020 |
ГП «Электротяжмаш» будет производить двигатели для трамваев, которые планируется выпускать в Харькове.
Как передает Укринформ, об этом заявил первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов.
«На базе «Экополис ХТЗ» планируется выпускать трамваи европейского уровня, и «Электротяжмаш» сможет производить для них двигатели. Желательно, чтобы деньги города не выходили за его пределы. Гораздо целесообразнее, чтобы харьковские предприятия поставляли комплектующие, и по Харькову курсировал комфортный электротранспорт, который тут же изготавливается», - сказал Терехов.
По его словам, городской совет поставит вопрос о снижении платы за землю для «Электротяжмаша», «Турбоатома», плиточного завода и других предприятий города. «Предприятиям нужна поддержка для уменьшения финансовой нагрузки. «Электротяжмаш» занимает более 40 га и платит около 1 млн грн за аренду земли. Заводу нужно увеличить объемы производства и выйти на новые рынки, поэтому проект по строительству трамваев - очень актуален», - отметил и.о. генерального директора ГП «Завод «Электротяжмаш» Виктор Бусько.
Он добавил, что предприятие уже производило двигатели для трамваев, троллейбусов, локомотивов, и у него есть соответствующий положительный опыт и свои наработки.
Как сообщал Укринформ, 25 августа завод "Электротяжмаш" снова возглавил бывший гендиректор Виктор Бусько, которого снимали после обысков на предприятии в рамках уголовного производства.
Установлено, что в течение 2019-2020 гг. должностные лица при отсутствии контроля заключили ряд убыточных сделок. Под видом договорных отношений с иностранной фирмой происходила поставка агрегатов и запчастей для тепловозов на Брянский машиностроительный завод, который является крупнейшим производителем маневровых и магистральных тепловозов в Российской Федерации. Все расчеты проводились в российских рублях. В результате осуществления лишь двух поставок тяговых агрегатов ГП "Електротяжмаш" потерпело ущерб на сумму 1,1 млн грн.
Также сообщалось, что группа компаний DCH и консалтинговая компания Cushman & Wakefield заключили соглашение о совместной реализации проекта по созданию бизнес-парка высоких технологий «Экополис ХТЗ». Бизнес-парк - долгосрочный инвестиционный проект группы DCH Александра Ярославского - должен разместиться на свободных производственных площадях Харьковского тракторного завода (ХТЗ). Редевелопмент совершат на площади около 150 га, здесь планируется возвести более 500 тыс. кв. метров офисных, складских, производственных и других помещений.
Плановый объем инвестиций в создание «Экополиса ХТЗ» составляет около 1 млрд долл. к 2033 году; в результате реализации проекта будет создано не менее 10 тыс. рабочих мест.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Новый Медведчук. Когда Ермак захватит всю власть в Офисе президента
ТОП-НОВОСТИ
|Коронавирусный тупик. Сколько людей умрет за карантинным занавесом в ОРДЛО
|Афера с пятью вопросами. Как Зеленский хочет еще три раза всех обмануть
|Каким законам противоречит «опрос» Зеленского
|Дело об отмене национализации ПриватБанка возобновили и Коломойский подал апелляцию
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|«Электротяжмаш» будет производить двигатели для трамваев
|В Нафтогазе прокомментировали «утечку информации» о миллиардных убытках
|Глава НБУ: Укргазбанк является ближайшим среди госбанков к частичной приватизации
|НАБУ не расследует результаты аудита «Нафтогаза»
|Фонд госимущества определился с компанией-советником по приватизации завода Большевик
|«Энергоатом» определил завершение строительства энергоблоков №3 и №4 ХАЭС в 2026г
Это интересно
|Внутреннее изменение в браузере Microsoft может сделать антивирусы бесполезными
|Sony выпустила дисплей пространственной реальности стоимостью $5000
|Октябрьские обновления для Windows 10 могут вызывать проблемы с драйверами
|YouTube дополнительно ограничит контент, связанный с теориями заговора
|Автопилот Tesla можно взломать с помощью рекламного ролика на билборде
|Представлены iPhone 12 Pro и 12 Pro Max - самые большие iPhone в истории с лидаром и кинематографической съёмкой
|Представлен iPhone 12 mini – самый дешевый и самый компактный смартфон линейки. С экраном OLED и поддержкой 5G