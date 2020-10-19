ГП «Электротяжмаш» будет производить двигатели для трамваев, которые планируется выпускать в Харькове.

Как передает Укринформ, об этом заявил первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов.

«На базе «Экополис ХТЗ» планируется выпускать трамваи европейского уровня, и «Электротяжмаш» сможет производить для них двигатели. Желательно, чтобы деньги города не выходили за его пределы. Гораздо целесообразнее, чтобы харьковские предприятия поставляли комплектующие, и по Харькову курсировал комфортный электротранспорт, который тут же изготавливается», - сказал Терехов.

По его словам, городской совет поставит вопрос о снижении платы за землю для «Электротяжмаша», «Турбоатома», плиточного завода и других предприятий города. «Предприятиям нужна поддержка для уменьшения финансовой нагрузки. «Электротяжмаш» занимает более 40 га и платит около 1 млн грн за аренду земли. Заводу нужно увеличить объемы производства и выйти на новые рынки, поэтому проект по строительству трамваев - очень актуален», - отметил и.о. генерального директора ГП «Завод «Электротяжмаш» Виктор Бусько.

Он добавил, что предприятие уже производило двигатели для трамваев, троллейбусов, локомотивов, и у него есть соответствующий положительный опыт и свои наработки.

Как сообщал Укринформ, 25 августа завод "Электротяжмаш" снова возглавил бывший гендиректор Виктор Бусько, которого снимали после обысков на предприятии в рамках уголовного производства.

Установлено, что в течение 2019-2020 гг. должностные лица при отсутствии контроля заключили ряд убыточных сделок. Под видом договорных отношений с иностранной фирмой происходила поставка агрегатов и запчастей для тепловозов на Брянский машиностроительный завод, который является крупнейшим производителем маневровых и магистральных тепловозов в Российской Федерации. Все расчеты проводились в российских рублях. В результате осуществления лишь двух поставок тяговых агрегатов ГП "Електротяжмаш" потерпело ущерб на сумму 1,1 млн грн.

Также сообщалось, что группа компаний DCH и консалтинговая компания Cushman & Wakefield заключили соглашение о совместной реализации проекта по созданию бизнес-парка высоких технологий «Экополис ХТЗ». Бизнес-парк - долгосрочный инвестиционный проект группы DCH Александра Ярославского - должен разместиться на свободных производственных площадях Харьковского тракторного завода (ХТЗ). Редевелопмент совершат на площади около 150 га, здесь планируется возвести более 500 тыс. кв. метров офисных, складских, производственных и других помещений.

Плановый объем инвестиций в создание «Экополиса ХТЗ» составляет около 1 млрд долл. к 2033 году; в результате реализации проекта будет создано не менее 10 тыс. рабочих мест.

