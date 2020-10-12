Универсал Банк привлек на тендере НБУ 1 млрд грн рефинансирования на срок до 5 лет





АО "Универсал Банк" (Киев) привлек на тендере Национального банка Украины (НБУ) по рефинансированию 9 октября 1 млрд грн под 6% на срок от года до пяти лет, сообщается на сайте регулятора в понедельник.

Согласно данным НБУ, он также удовлетворил заявки на рефинансирование банка "Кредит Днепр" (на 885 млн грн), ПУМБа (на 800 млн грн), Альфа-Банка (на 640 млн грн), Кредобанка (на 600 млн грн), Укрэксимбанка (на 337,99 млн грн).

Кроме того, рефинансирование привлекли ТАСкомбанк и банк Авангард (по 200 млн грн), РВС Банк (на 120 млн грн), Пиреус Банк (на 100 млн грн), Агропросперис Банк (на 40 млн грн), банк "Украинский капитал" (39 млн грн) и Украинский банк реконструкции и развития (УБРР, на 28 млн грн).

В ходе тендера по 90-дневному рефинансированию еще один банк, название которого НБУ не раскрывает, привлек 300 млн грн под 6%.

Согласно статистике НБУ, в целом, начиная с 30 апреля, он провел 21 аукцион по 90-дневному рефинансированию на общую сумму около 16,98 млрд грн, а тендеры, запланированные на 5 июня, 10 июля и 11 сентября, не состоялись из-за отсутствия заявок.

Кроме того, начиная с 8 мая Нацбанк провел шесть тендеров по рефинансированию на срок от года до пяти лет общую сумму около 21,37 млрд грн.

Согласно графику тендеров, обнародованному на сайте НБУ, следующий аукцион по 90-дневному рефинансированию состоится 16 октября, а по рефинансированию на срок от года до пяти лет - 13 ноября.