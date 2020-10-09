CБУ заблокировали деятельность коммерсантов, присвоивших суда ЧАО «Украинское Дунайское пароходство»

Сотрудники Службы безопасности заблокировали противоправную деятельность коммерсантов, присвоивших суда ЧАО «Украинское Дунайское пароходство», которые подчиняются Министерству инфраструктуры.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что противоправную сделку организовало в 2017-2018 годах руководство одной из коммерческих структур, которая арендовала у пароходства 32 баржи.

Злоумышленники незаконно перевезли суда в одну из стран Черноморского бассейна и переоборудовали их. После этого плавсредства по поддельным документам использовались в украинской акватории.

Работники правоохранительных органов провели обыски по местам жительства фигурантов и офисах ряда фирм, задействованных в схеме. «Изъятые доказательства противоправной деятельности будут приобщены к материалам дела. Стражи порядка также установили местонахождение судов, принимаются меры для возвращения их в государственную собственность», - уточняется в сообщении.

Продолжается досудебное расследование по уголовному производству по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (Злоупотребление властью или служебным положением).

Операция проводилась сотрудниками Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ совместно с детективами Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководстом Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

