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CБУ заблокировали деятельность коммерсантов, присвоивших суда ЧАО «Украинское Дунайское пароходство»
12:08 09.10.2020 |
Сотрудники Службы безопасности заблокировали противоправную деятельность коммерсантов, присвоивших суда ЧАО «Украинское Дунайское пароходство», которые подчиняются Министерству инфраструктуры.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что противоправную сделку организовало в 2017-2018 годах руководство одной из коммерческих структур, которая арендовала у пароходства 32 баржи.
Злоумышленники незаконно перевезли суда в одну из стран Черноморского бассейна и переоборудовали их. После этого плавсредства по поддельным документам использовались в украинской акватории.
Работники правоохранительных органов провели обыски по местам жительства фигурантов и офисах ряда фирм, задействованных в схеме. «Изъятые доказательства противоправной деятельности будут приобщены к материалам дела. Стражи порядка также установили местонахождение судов, принимаются меры для возвращения их в государственную собственность», - уточняется в сообщении.
Продолжается досудебное расследование по уголовному производству по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (Злоупотребление властью или служебным положением).
Операция проводилась сотрудниками Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ совместно с детективами Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководстом Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
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