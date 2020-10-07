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ЗАЗ презентовал пригородный автобус
11:14 07.10.2020 |
Как передает Укринформ, об этом сообщила пресс-служба предприятия.
Модель А08 предназначается для осуществления пассажирских перевозок на пригородных маршрутах. Автобус оборудован 28 сидячими местами, общая вместимость - 43 пассажира. Автобус создавали на базе шасси Asia Star, а конструкция кузова и интерьер салона - собственная разработка предприятия. Модель доступна с трехлитровым турбодизельным двигателем Weichai мощностью 103 л. с. Силовая установка соответствует экологическому стандарту Евро-5.
Как сообщал Укринформ, ЗАЗ заявил о возобновлении производства автомобилей совместно с Groupe Renault и будет выпускать новый кроссовер Renault Arkana.
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