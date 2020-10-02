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Фонд госимущества уволил руководителя ОГХК
17:37 02.10.2020 |
Фонд государственного имущества Украины издал приказ об увольнении и.о. председателя АО "Объединенная горно-химическая компания" Питера Дэвиса.
Об этом сообщает пресс-служба ФГИ, передает "БизнесЦензор".
Как сообщают в пресс-службе, Дэвис уволен на основании полученных фактов о нарушении трудового контракта, освещенных в обращениях народных депутатов, Службы безопасности Украины и членов правления ОГХК.
В частности, Фонд указывает, что в сентябре 2020 года Дэвисом было принято решение возобновить продажу продукции Вольногорского горно-металлургического комбината, входящего в структуру ОГХК, компаниям, которые подконтрольны старому менеджменту ОГХК, отстраненному из-за неэффективного управления и коррупции.
При этом Дэвис приказал остановить отгрузку продукции компаниям, которые являются добросовестными участниками рынка.
"За последние две недели П. Дэвис лично согласовал более десяти контрактов и дополнений к соглашениям с подконтрольными экс-менеджментом ОГХК компаниями. Кроме того, в течение последних десяти дней он подписал ряд приказов на отгрузку продукции в пользу подобных компаний", - сообщает ФГИ.
Фонд заявляет, что Дэвис фактически заблокировал деятельность правления ОГХК, похитив печать компании, прибегнув к действиям, которые привели к вымыванию финансовых ресурсов из ОГХК.
"Одним из последних распоряжений П. Дэвиса была инструкция о продаже 1 млн долларов США, которые были зарезервированы на счетах ОГХК для выплаты заработной платы, с последующим распоряжением осуществить платежи в пользу аффилированных с бывшим менеджментом ОГХК компаний", - говорится в сообщении.
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