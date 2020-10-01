Национальный банк в сентябре применил к АО "Райффайзен банк Аваль" и АО "Креди Агриколь Банк" меры воздействия в виде письменного предостережения и оштрафовал ООО "Финансовая компания платежный центр".

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В сентябре 2020 года Национальный банк применил меры воздействия к двум банкам и одному небанковскому финансовому учреждению по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также соблюдения требований валютного законодательства. Национальный банк применил к АО "Райффайзен банк Аваль" меру воздействия в виде письменного предостережения за невыполнение функции агента валютного надзора в части не предотвращения проведения операции клиента-резидента, связанного с переводом иностранной валюты на собственный счет клиента-резидента, открытый в иностранном финансовом учреждении, государство (территория) регистрации/местонахождение которого имеет стратегические недостатки в сфере финансового мониторинга согласно заявлениям FATF («серый список» FATF).

Также регулятор применил к АО "Креди Агриколь Банк" меру воздействия в виде письменного предостережения за невыполнение функции агента валютного надзора в части не предотвращения проведения операции клиента-резидента, связанной с переводом иностранной валюты на собственный счет клиента-резидента, открытый в иностранном финансовом учреждении, государство (территория), регистрации/местонахождения которого отнесено Кабинетом Министров Украины в перечень оффшорных зон.

На ООО "Финансовая компания платежный центр" был наложен штраф в размере 34 тыс. грн за нарушение установленных законодательством требований относительно идентификации, верификации и изучения клиентов (их представителей) и предоставление недостоверной информации на запросы Национального банка.