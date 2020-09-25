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Глава «Энергоатома» сообщил о новой проблеме для запуска хранилища ядерного топлива
14:43 25.09.2020 |
НАЭК "Энергоатом" подтвердил планы по запуску первой очереди Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) в декабре 2020 года.
Об этом президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин заявил в ходе совещания при участии представителей Минэнерго и представителей поставщика технологий и оборудования для проекта компанией Holtec International, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.
В то же время Котин отметил наличие проблем, которые могут существенно повлиять на строительство и помешать своевременному завершению проекта.
В частности, для использования ЦХОЯТ необходимо построить железнодорожные пути к хранилищу на участке леса, который находится в управлении Государственного агентства по управлению зоной отчуждения. Для этого нужно получить разрешение Госагентства, чтобы убрать деревья и "Укрзализныця" могла проложить полотно. Такие работы, по техническим причинам, могут проводиться только в теплое время года. На сегодня этот вопрос не решен, констатировал Котин.
По словам главы "Энергоатома", этих проблем можно было бы избежать в случае привлечения представителей Минэнерго и Минэкологии к участию в заседаниях руководящего комитета по строительству ЦХОЯТ, которые до весны этого года проводились ежемесячно.
По итогам совещания Минэнерго поручило "Энергоатому" активизировать работу по реализации проекта, еженедельно отчитываться о состоянии строительства и существующих проблемах, еженедельно предоставлять отчеты о состоянии расчетов по проекту, возобновить участие представителей министерства в заседаниях комитета и актуализировать график строительства ЦХОЯТ.
Как сообщалось, строительством железнодорожной ветки, которая должна соединить строительную площадку ЦХОЯТ и существующую линию Вильча-Янов, занималась компания "Укрэнергомонтаж", входящая в состав государственной корпорации "Укрбуд", подконтрольной на то время нардепу Максиму Микитасю. Полностью завершить работы обещали в апреле 2018 года, после чего новая ветка должна была использоваться для доставки в ЦХОЯТ отработанного ядерного топлива с действующих украинских атомных электростанций.
Напомним, в августе СБУ заявила, что разоблачила руководство корпорации "Укрбуд" на миллионных злоупотреблениях при строительстве объектов хранения радиоактивных отходов на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС.
В частности, проверка СБУ показала, что торги были выиграны неправомерно, поскольку фирмы сговорились, чтобы манипулировать ценами и устранить конкурентов. Кроме того, они значительно завысили рыночную стоимость на работы и услуги, что привело к "подорожанию" закупки на свыше 26 млн грн, притом что общая сумма тендеров достигала 1,1 млрд грн.
Перед этим Антимонопольный комитет (АМКУ) оштрафовал на 117 млн грн ООО "СК "Укрбудмонтаж" и ЧАО "Укрэнергомонтаж", входящие в корпорацию "Укрбуд", за сговор на конкурсе подрядчиков, объявленных ГСП "Чернобыльская АЭС" и НАЭК "Энергоатом".
Владелицей "СК "Укрбудмонтаж" на время проведения тендера являлась супруга президента "Укрбуда" и экс-депутата Киевсовета от "УДАРА" Максима Микитася Наталья. Ранее директором был нынешний помощник нардепа Микитася - Андрей Якусевич. Сейчас фирма записана на Юрия Грегуля.
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