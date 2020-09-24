Энергоатом и Нафтогаз договорились о сотрудничестве в сфере водородной энергетики

Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» и Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере водородной энергетики.

Свои подписи под документом поставили в четверг, 24 сентября, глава Энергоатома Петр Котин и председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Энергоатома.

«Согласно меморандуму ГП «НАЭК «Энергоатом» и АО НАК «Нафтогаз Украины» договорились о совместном внедрении принципов устойчивого развития и общей проектной деятельности для обеспечения перехода Украины к климатически нейтральной циркулярной водородной экономике до 2050 года. Чтобы достичь этой цели, Энергоатом и Нафтогаз Украины планируют совместно работать над оптимальными решениями для интеграции энергетического сектора Украины с европейским рынком, декарбонизации энергетической системы, повышения ее энергоэффективности и раскрытия потенциала национальной водородной энергетики Украины», - говорится в сообщении.

Комментируя подписание меморандума, Котин отметил потенциал Энергоатома и Нафтогаза по развитию перспективной водородной энергетики в Украине. «Мы представляем крупные компании и хотим объединить наш потенциал для дальнейшего развития отрасли и реализации новых перспективных проектов по использованию водородных технологий, что бесспорно будет служить государственным интересам», - подчеркнул руководитель Энергоатома.

Он отметил, что необходимость развивать водородные технологии признана на уровне ЕС в нескольких документах: Европейской водородной стратегии, Европейском соглашении от 11 декабря 2019 года и Парижском соглашении от ноября 2016 года. «При этом специалисты понимают: применение водорода будет иметь смысл только в том случае, когда этот водород будет производиться экологически чистой генерацией. АЭС идеально подходит для решения этой задачи, поскольку атомная генерация имеет преимущества перед другими благодаря экологичности и высокой концентрации мощности вырабатываемой энергии. Поэтому именно атомная энергетика должна стать основным источником чистого водорода для будущего рынка», - убежден Котин.

В свою очередь Коболев отметил стремительный рост интереса к водороду во всем мире и бурное развитие международного рынка этого энергоносителя. «Украинское производство водорода может в обозримой перспективе составить 40 ГВт. Используя имеющиеся возможности и создавая новые зеленые мощности для производства водорода, а также используя существующие и построив с иностранными партнерами новые хранилища, мы можем достичь этих целей», - уверен председатель правления Нафтогаза.

Он убежден, что в Украине сейчас очень широкое окно возможностей для развития водородной энергетики учитывая наличие ряда преимуществ. «Во-первых, это географическое расположение, благоприятное для поставки водорода в соседние страны и Германию. Во-вторых, это наличие существующих мощностей. В-третьих, это необходимость снижения выбросов CO2 и других загрязняющих веществ и возможность внедрить налогообложение выбросов углерода в связи с введением в ЕС новой системы», - пояснил он.

В тексте меморандума отмечается, что подписанты стремятся обеспечивать бесперебойное снабжение энергией потребителей по конкурентным ценам, при этом максимизируя ценность национальных ресурсов Украины. Стороны также признали, что их взаимопонимание и сотрудничество будут способствовать эффективной модернизации энергетического сектора Украины и повышению энергетической безопасности и стабильности, а потому безусловно будет служить государственным интересам.

По данным пресс-службы, методами сотрудничества Энергоатом и Нафтогаз избрали консультации и обмен информацией по вопросам, составляющим предмет общего интереса, взаимное привлечение к пилотным и бизнес-проектам, развитие связей, в частности с национальными и международными организациями, софинансирование проектов и совместной организации мероприятий в рамках операционной деятельности одной из компаний.

Как сообщалось, ЕС определил Украину приоритетным партнером в реализации Европейской водородной стратегии и поставке новейшего энергетического ресурса на европейский рынок, учитывая ее природные ресурсы, взаимосвязанность инфраструктуры и технологическое развитие.