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Фонд госимущества Украины выставил на аукцион третий завод «Укрспирта»
13:29 24.09.2020 |
Фонд государственного имущества Украины выставил на аукцион третий завод государственного предприятия "Укрспирт" по стартовой цене 19,84 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрспирта".
"Овечацкое МПД (место проведения деятельности) находится в Винницкой области и выставлено на приватизационный аукцион третьим из перечня объектов ГП "Укрспирт", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, аукцион пройдет 22 октября 2020 года на площадке "Prozorro.Продажи".
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