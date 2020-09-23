Правительство должно взять на себя функции по управлению Энергоатомом - Указ Президента

Президент Владимир Зеленский считает необходимым, чтобы правительство безотлагательно рассмотрело вопрос о совершенствовании управления государственным предприятием «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом».

Об этом говорится в Указе Президента «О неотложных мерах по стабилизации ситуации в энергетической сфере и дальнейшему развитию ядерной энергетики» от 22 сентября 2020 года, обнародованном на сайте главы государства, передает Укринформ.

Согласно документу, Кабинет Министров должен ускорить подготовку и проведение корпоратизации Энергоатома и в ближайшее время взять на себя функции по управлению НАЭК «Энергоатом».

Указ Президента вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщалось, и.о. министра энергетики Ольга Буславец на пресс-конференции 11 сентября заявила, что проведение корпоратизации НАЭК «Энергоатом» позволит повысить эффективность управления компанией.

Корпоратизация ГП «НАЭК «Энергоатом» предусмотрена Кредитным соглашением между ГП «НАЭК «Энергоатом» и ЕБРР, а также ратифицированным Верховной Радой Гарантийным соглашением (Украина: «Комплексная (сводная) программа повышения безопасности энергоблоков атомных электростанций»).