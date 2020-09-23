Поглощение сети супермаркетов Billa позволит литовской BT Invest войти в топ-5 по суммарной выручке

Дмитрий Кругликов / UBR.ua

Эксперты оценивают сумму сделки в 40-50 млн евро, однако окупиться она сможет только через несколько лет.

Из двух иностранных компаний, развивавших сеть розничных продуктовых супермаркетов в Украине, осталась одна: литовская BT Invest, владеющая сетью Novus, приобрела все 35 магазинов Billa австрийской REWE intl. AG, являющейся дочерним подразделением базирующейся в Кельне REWE Group. Сделка, позволив австрийцам избавиться от проблемного бизнеса, в то же время для литовцев означает почти двукратную прибавку к числу объектов собственности и возможность усилить конкуренцию с другими игроками рынка - в первую очередь киевского и одной из лидирующих на нем сетей Сильпо.

Открылись в нулевых, остались на уровне начала 2010-х

К 2014 году число торговых точек крупной австрийской торговой сети Billa в Украине достигло 39, при этом первый ее украинский супермаркет открылся еще в 2000-м. Однако в результате кризисов 2009 и 2014 годов австрийцы вынуждены были изменить бизнес-стратегию: сперва пришлось отказаться от исключительной ориентации на постройку собственных объектов, начав брать часть помещений в аренду, а после 2014-го - сконцентрироваться на киевском рынке, уйдя из регионов.

В итоге REWE продала свои магазины в Харькове, Днепре, Запорожье, Одессе, Херсоне и еще ряде украинских городов - единственным регионом, кроме столицы и области, где Billa сохранила свое присутствие остался магазин в Житомире.

"Для австрийцев украинское подразделение не представляло большого интереса: после резвого старта в начале 2000-х годов сеть затормозила в развитии, не смогла наладить эффективную работу в регионах, выстроить оптимальную бизнес-модель и в итоге уступила конкурентам: как украинским сетям (Сильпо, АТБ, Varus и т.д.), так и международным игрокам", - объяснила UBR.ua генеральный директор Ассоциации ритейлеров Украины (RAU) Оксана Приходько.

Последнее время компания пыталась изменить положение дел, экспериментируя с форматами. Так, в 2018 году был обновлен один из супермаркетов сети, в котором управители внедрили концепцию Pop-Art Kitchen, объединившей в одном магазине пространства кухни, товаров, искусства и детского мира. Однако, увеличив выручку в данной точке на треть, глобально это ситуацию не поменяло.

"В то время как все ритейлеры экспериментировали с форматами, внедряли новые технологии, обновляли магазины, активно использовали маркетинговые коммуникации, выходили в онлайн, сеть Billa, по сути, оставалась на уровне начала 2010-х годов: с устаревшими форматами, невнятной коммуникацией, без стратегического видения развития бизнеса в нашей стране", - дает оценку деятельности компании в Украине Приходько.

Глава RAU также отметила, что, по данным инвестаналитиков, Billa "была операционно убыточной, и предпосылок для изменения ситуации не было".

"Для REWE Group продажа подразделения - оптимальный выход", - констатировала Оксана Приходько.

К 2023 году Novus планирует расшириться вдвое

Сеть Novus, которой владеет работающая главным образом на украинском рынке литовская компания BT Invest, в результате покупки 35 супермаркетов может разрастись до 81 магазина. С учетом планов построить еще 8-10 объектов в 2020-м, а также 30 - к концу 2022-го, на что компания получила кредит в $100 млн от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), общее количество объектов литовцев в Украине к этому времени может достигнуть 120.

Это может ввести BT Invest в топ-10 украинских ритейлеров. По данным исследовательской компании GT Partners Ukraine, по состоянию на июнь 2020 года наименьший оператор в данном списке - владеющее брендами "Копейка" и Santim ООО "Модерн-Трейд" - располагал 89 магазинами, в то время как прогнозируемые к 2023 году для Novus`а 120 объектов уже сегодня имеет сеть Делви.

В то же время относительно лидеров украинского рынка - не только АТБ с его 1132 магазинами, но и Fozzy Group, которая контролирует 575 супермаркетов - позиции Novus`а пока будут оставаться незаметными. Тем не менее, по мнению Приходько, во всеукраинском масштабе поглощение позволит несколько нарастить продажи и войти в топ-5 по суммарной выручке.

Благодаря покупке Billa, почти все объекты которой располагались в Киеве либо области, Novus главным образом существенно укрепит свое положение в столице, на которую компания также в основном ориентирована.

"Компания получит возможность занять раскрученные и известные потребителям локации. Учитывая, что в таком же сегменте в Киеве работает сеть Сильпо, Novus усилит свои позиции в конкурентной борьбе", - отметила Приходько.

Как предположили в разговоре с UBR.ua представитель одной из компаний-аналитиков рынка ритейла, конкуренция за киевский сегмент могла происходить между Novus`ом, сетью Сильпо и другими игроками уже на этапе торгов за украинские активы REWE Group - не исключено, что среди интересующихся приобретением магазинов сети была не только литовская компания. По оценкам экспертов RAU, сумма сделки составляет от 40 млн до 50 млн евро.

Впрочем, даже приобретенные магазины пока не позволят Novus`у достигнуть объемов Сильпо - последний оператор владеет 81 точками в Киеве и области, в то время как после покупки Billa количество магазинов под управлением BT Invest в столичном регионе достигнет 76.

Правда, итоговое число реализованных проектов Novus`а может существенно отличаться от заявленных целей - это касается и преобразования магазинов австрийского бренда. Как предполагает Оксана Приходько, если отдельные точки новый собственник может переоборудовать под тот или иной формат Novus`а, то другие - если операционная эффективность объекта окажется неудовлетворительной - могут подлежать закрытию. В целом, в большинстве случаев решение будет приниматься по каждому объекту отдельно, считает Приходько.

"В сети Billa есть как собственные магазины, построенные с нуля, так и арендованные помещения. К тому же иногда зоны охвата уже работающих Novus пересекаются с маркетами Billa", - указывает гендиректор Ассоциации ритейлеров Украины. Она добавила, что реальный эффект от сделки оправдает себя через несколько лет.

"Как показывает практика, интеграция поглощенных магазинов в уже работающую сеть, налаживание логистических потоков и рабочих процессов, переформатирование и т.д. занимает как минимум 2-3 года. Поэтому мгновенных изменений на рынке ждать не стоит: эффект от сделки проявится гораздо позднее", - прогнозирует директор RAU Оксана Приходько.

Между тем, в BT Invest пока не сообщали о дальнейших планах развития магазинов Billa. Кроме того, для окончательного утверждения договоренности двух компаний следует дождаться решения Антимонопольного комитета.