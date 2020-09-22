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«Энергоатом» признал нарушения на тендерах
08:58 22.09.2020 |
Служебное расследование в НАЭК "Энергоатом" выявило ряд нарушений при проведении тендеров, в частности - по техническому переоснащению энергоблока №5 Запорожской АЭС. По этом УНН сообщили в энергокомпании в ответ на запрос.
Речь о тендере, по результатам которого ОП "Запорожская АЭС" (ГП "НАЭК "Энергоатом") заказал в ООО "Киевская энергетическая строительная компания" техническое переоснащение энергоблока №5 за 105,26 млн гривен. Тендер был проведен в мае, впрочем из-за огласки журналистов о возможном "сливе" средств НАЭК начала служебное расследование. Сообщалось, что средняя переплата только на этом тендере составляла 40%, то есть сумма была завышена почти вдвое.
"По результатам расследования было установлено ряд нарушений внутренних производственных и организационно-распорядительных документов компании", - рассказали в НАЭК.
Там добавили, что приняли меры к нарушителям законодательства путем привлечения к дисциплинарной ответственности отдельных работников НАЭК, а также совершенствование закупочных регламентов в "Энергоатоме".
Напомним, "Энергоатом" в первом полугодии 2020 года "доработался" до убытков в сумме 2,6 млрд грн против 1 млрд прибыли прошлого года. Руководит компанией с марта Петр Котин, который во время карантина в апреле и мае получил суммарно более 400 тысяч гривен зарплаты при "лимите" в 40 тыс.
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