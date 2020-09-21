«Электротяжмаш» завершил контракт с польской Almides на ремонт более 300 тяговых электродвигателей

Государственное предприятие "Завод "Электротяжмаш" (Харьков) отгрузил в адрес польской компании Almides Sp. z o.o. партию отремонтированных тяговых электродвигателей постоянного тока для тепловозов в рамках подписанного в 2018 году контракта.

Согласно сообщению пресс-службы "Электротяжмаша" на сайте предприятия, всего за два года для польского партнера отремонтировано более 300 двигателей данной модификации.

Стоимость контракта не уточняется.

"Компания Almides - один из наших крупных европейских партнеров. Мы отремонтировали оборудование, изготовленное "Электротяжмашем" в советский период. После проведенных работ оно послужит еще не один год", - цитирует пресс-служба и.о. генерального директора завода Виктора Бусько.

"Электротяжмаш" специализируется на производстве мощных гидрогенераторов, турбогенераторов для ТЭС и АЭС, электродвигателей для приводов прокатных станов, шахтных подъемников, тягового электрооборудования для железнодорожного и городского транспорта.

По данным Минэкономики, в январе-сентябре 2019 года завод сократил чистый доход на 16% к аналогичному периоду 2019 года - до 1,38 млрд грн и получил свыше 33 млн грн убытка против чистой прибыли 4,04 млн грн.



