Нормативы к началу сентября нарушали 12 украинских банков – НБУ

Норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (норматив Н7, должен быть не более 25%) по состоянию на 1 сентября нарушали Укрэксимбанк (33,8%), Индустриалбанк (73,16%), Проминвестбанк (83,5%), Сбербанк (56,42%), Ощадбанк (25,94%), "Мисто Банк" (38,04%), сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно данным регулятора, норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (норматив Н9, не должен превышать 25%) нарушали Мегабанк (51,26%), Первый инвестиционный банк (56,19%), "Юнекс Банк" (30,21%), Мотор-Банк (48,58%).

Норматив риска общей длинной открытой валютной позиции (норматив Л13-1, должен быть не более 10%) нарушали Проминвестбанк (140,1%), Ощадбанк (131,21%), ПриватБанк (91,97%) и Индустриалбанк (22,17%).

Норматив риска общей короткой открытой валютной позиции (норматив Л13-2, должен быть не более 10%) нарушал Проминвестбанк (141,92%).

Банк "Аркада" нарушал 10 нормативов, в том числе норматив регулятивного капитала Н1 (-430,48 млн грн, при норме не менее 200 млн грн), норматив достаточности регулятивного капитала Н2 (0, при норме не менее 10%), норматив достаточности основного капитала Н3 (0, при норме не меньше 7%), норматив краткосрочной ликвидности Н6 (52%, при норме более 60%) и норматив Н7 (36,9 млрд %, при норме не больше 25%).

Как сообщалось, на основании решения правления Национального банка Украины от 25 августа "Об отнесении АО АКБ "Аркада" к категории неплатежеспособных", в банке введена временная администрация.

АКБ "Аркада" создан в 1993 году. Владельцем существенного участия банка согласно данным НБУ по состоянию на 1 июня 2020 года является Константин Паливода (общее участие 74,797%).

По данным Нацбанка, на 1 августа 2020 года по размеру общих активов банк "Аркада" занимал 45-е место (1,877 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.