Минэнерго отреагировал на скандальный аукцион «Энергоатома»

Министерство энергетики выступает за новые принципы формирования пакетов лотов, которые НАЭК "Энергоатом" и другие государственные генерации выставляют на аукционы для продажи по двусторонним договорам. Об этом сообщили в Минэнерго, комментируя последний аукцион "Энергоатома", передает УНН.

"Ситуация, произошедшая во время аукционов в пятницу недопустима. НАЭК "Энергоатом" 11 сентября на аукционе объединил лоты в пакет 1000 МВт, что в результате привело к ограничению конкуренции, а госпредприятие продало электроэнергию по ценам ниже рыночных. Это приводит к финансовым потерям государственного предприятия.

Министерство энергетики не может допустить подобной политики госкомпании", - отметили в Министерстве.

Завтра, 15 сентября, Минэнерго проведет заседание аукционного комитета, на котором будет инициировать новые правила проведения торгов, чтобы обеспечить достаточную конкуренцию на торгах (и, соответственно, высокую цену) и одновременно возможность продавать в достаточных объемах, чтобы избежать небалансов.

Напомним, "Энергоатом" объединил все заявленные на аукционе лоты электроэнергии в один пакет 1000 МВт и по цене, которая ниже рыночной продал компании "Юнайтед Энерджи" из группы Игоря Коломойского.