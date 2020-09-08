Westinghouse допускает расширение сотрудничества с «Энергоатомом»

Управляющий директор Westinghouse Electric Sweden AB Азиз Даг считает, что есть все предпосылки и возможности для расширения и углубления сотрудничества с "Энергоатомом" по всем перспективными направлениями.

Об этом говорится в сообщении "Энергоатома", передает БизнесЦензор.

Как отмечается, сейчас топливо Westinghouse используется уже на шести энергоблоках украинских АЭС, причем три энергоблока работают исключительно на этом топливе.

"Сейчас мы можем уверенно говорить, что топливо демонстрирует превосходные эксплуатационные характеристики и имеет хорошие экономические показатели. Такого же мнения придерживаются и украинские специалисты. В частности, недавно главный инженер Запорожской АЭС высоко оценил эксплуатационные характеристики тепловыделяющих сборок Westinghouse", - отметил Даг.

По его убеждению, такие результаты эксплуатации топлива Westinghouse на украинских атомных электростанциях дают возможность прогнозировать, что к 2025 году количество энергоблоков, в активные зоны которых будут загружать исключительно это топливо, увеличится.

Даг также подчеркнул, что кроме поставки топлива для украинских АЭС существует еще целый ряд направлений для сотрудничества между НАЭК "Энергоатом" и Westinghouse Electric Sweden AB, по которым тоже ведется работа. В частности, среди таких направлений - достройка третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС.

По словам Дага, "опираясь на опыт эффективного и плодотворного сотрудничества с "Энергоатомом", есть все предпосылки и возможности для его расширения и углубления по всем перспективными направлениям".

НАЭК "Энергоатом" - единственная в мире энергогенерирующая компания, которой удалось диверсифицировать источники поставок ядерного топлива для реакторов типа ВВЭР-1000. Сейчас ядерное топливо производства Westinghouse эксплуатируется на 6 из 15 энергоблоков атомных электростанций Украины. Планируется внедрить его и на энергоблоке №3 Ривненской АЭС.