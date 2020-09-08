Финансовые новости
- |
- 08.09.20
- |
- 13:11
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Westinghouse допускает расширение сотрудничества с «Энергоатомом»
09:08 08.09.2020 |
Управляющий директор Westinghouse Electric Sweden AB Азиз Даг считает, что есть все предпосылки и возможности для расширения и углубления сотрудничества с "Энергоатомом" по всем перспективными направлениями.
Об этом говорится в сообщении "Энергоатома", передает БизнесЦензор.
Как отмечается, сейчас топливо Westinghouse используется уже на шести энергоблоках украинских АЭС, причем три энергоблока работают исключительно на этом топливе.
"Сейчас мы можем уверенно говорить, что топливо демонстрирует превосходные эксплуатационные характеристики и имеет хорошие экономические показатели. Такого же мнения придерживаются и украинские специалисты. В частности, недавно главный инженер Запорожской АЭС высоко оценил эксплуатационные характеристики тепловыделяющих сборок Westinghouse", - отметил Даг.
По его убеждению, такие результаты эксплуатации топлива Westinghouse на украинских атомных электростанциях дают возможность прогнозировать, что к 2025 году количество энергоблоков, в активные зоны которых будут загружать исключительно это топливо, увеличится.
Даг также подчеркнул, что кроме поставки топлива для украинских АЭС существует еще целый ряд направлений для сотрудничества между НАЭК "Энергоатом" и Westinghouse Electric Sweden AB, по которым тоже ведется работа. В частности, среди таких направлений - достройка третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС.
По словам Дага, "опираясь на опыт эффективного и плодотворного сотрудничества с "Энергоатомом", есть все предпосылки и возможности для его расширения и углубления по всем перспективными направлениям".
НАЭК "Энергоатом" - единственная в мире энергогенерирующая компания, которой удалось диверсифицировать источники поставок ядерного топлива для реакторов типа ВВЭР-1000. Сейчас ядерное топливо производства Westinghouse эксплуатируется на 6 из 15 энергоблоков атомных электростанций Украины. Планируется внедрить его и на энергоблоке №3 Ривненской АЭС.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Возобновление торговли с ОРДЛО: Что стоит за заявлениями главы Луганской ОВГА об упущенной выгоде
|Виталий Портников: Перемирие – тоже оружие дестабилизации
|Убийственное перемирие. Сколько еще Зеленский продержит Украину в заложниках у Путина
|Саакашвили с Богданом и Ясько против Ермака: Как эта троица может испортить «слугам» местные выборы
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Westinghouse допускает расширение сотрудничества с «Энергоатомом»
|НБУ рефинансировал Банк Сич на 100 миллионов
|Китайские инвесторы «Мотор Сичи» оценили свой ущерб в $3,5 млрд и начинают международный арбитраж
|Совет по финансовой стабильности утвердил вхождение «Ощадбанка» в Фонд гарантирования вкладов
|В основе реформы ВПК будет холдинговая система - замглавы Укроборонпрома
|Тарифный дефицит Укрэнерго в 2020 году может достичь 26 миллиардов
Это интересно
|Истории Instagram теперь можно смотреть прямо в Facebook
|SpaceX раскрыла подробности бета-тестирования спутникового интернета Starlink: скорость высокая, задержка низкая
|В Украине наказание за угон автомобиля привяжут к его стоимости
|Президенту банка «Аркада» сообщили о подозрении в присвоении 50 миллионов
|Skoda рассекретила первый электрический кроссовер
|Google представила новый режим для планшетов Android
|Новая система от Microsoft поможет в борьбе с дипфейками