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Против «А-Банка» Суркисов открыли два новых исполнительных производства
08:38 01.09.2020 |
Против АО "А-Банк" открыто три исполнительных производства. Об этом свидетельствуют данные YouControl.
Одно из производств было открыто еще в 2016 году, Индустриальным отделом государственной исполнительной службы в городе Днепре Юго-Восточного межрегионального управления Министерства юстиции. А еще два новых исполнительных производства были открыты в июне 2020 года.
Кроме того, данные YouControl свидетельствуют о том, что за последние три года АО "А-Банк" выступило ответчиком в 175 судебных делах.
"Общее количество уголовных судебных дел, связанных с банком, за последние три года: 438", - подсчитали аналитики YouControl.
Крупнейшими акционерами АО "Акцент-Банк" ("А-Банк") является Игорь Суркис (32,4368%), Григорий Суркис (32,1991%), Светлана Суркис (16,0975%), Марина Суркис (16,0975% ).
Как сообщал УНН, "А-Банк" в 28 раз нарастил дебиторскую задолженность.
А в начале марта Нацбанк насчитал финучреждению штрафы в размере 400 тыс. грн, в частности, за игнорирование финмониторинга и работы со "связанными" клиентами.
Напомним, по данным американских СМИ, Kroll "вычислила аферу" по выводу из "Привата" 150 млн долларов, что происходило это через 6 оффшорных компаний (Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments и Tamplemon Investments), аффилированных с братьями Суркисами.
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