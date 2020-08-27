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9 млрд грн на счетах банка Аркада ничем не гарантированы – глава ФГВФЛ
12:28 26.08.2020 |
На внебалансовых счетах банка Аркада учитывались деньги инвесторов строительных объектов на сумму 9 млрд грн. Они не будут возмещены Фондом гарантирования вкладов физических лиц, заявила директор-распорядитель Фонда Светлана Рекрут.
"9 млрд грн, деньги инвесторов Аркады, которые были на внебалансовых счетах банк. Они ничем не гарантированы и не будут возмещены Фондом гарантирования вкладов", - отметила Рекрут, отвечая на вопрос корреспондента LIGA.net.
Как отметил глава Национального банка Кирилл Шевченко, 72% инвесторов (4747 человек) получат в полном объеме, это около 200 млн грн.
Также Шевченко добавил, что активы банка Аркада составляли меньше 1,1% от банковской системы, поэтому никакого влияния на работу банковской системы вывод Аркады с рынка не окажет.
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