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Минэнерго ищет оптимальную юридическую модель корпоратизации Энергоатома
18:11 21.08.2020 |
В Министерстве энергетики состоялось совещание, на котором обсудили возможные варианты корпоратизации ГП "НАЭК "Энергоатом".
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
Отмечается, что представители Минэнерго, НАЭК "Энергоатом", консультанты из международных организаций обсуждали варианты наиболее оптимального с юридической точки зрения сценария корпоратизации предприятия.
"Мы вместе должны провести пофакторный анализ плюсов, минусов и рисков каждого сценария и выбрать оптимальный вариант. До конца следующей недели необходимо подготовить сводный анализ для дальнейшего обсуждения с представителями правительства", - проинформировал заместитель министра энергетики Юрий Бойко.
Как сообщалось, корпоратизация ГП "НАЭК "Энергоатом" предусмотрена Кредитным соглашением между ГП "НАЭК "Энергоатом" и ЕБРР и ратифицированным Верховной Радой Украины Гарантийным соглашением (Украина: "Комплексная (сводная) программа повышения безопасности энергоблоков атомных электростанций»).
В соответствии с указом Президента Украины, до конца 2020 года необходимо принять меры по подготовке и проведению корпоратизации ГП "НАЭК "Энергоатом", в том числе, разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады соответствующий законопроект.
12 августа во председательством Премьер-министра Украины состоялось совещание с представителями всех заинтересованных сторон, в том числе Минэнерго, по подготовке к корпоратизации предприятия.
Ранее, 31 июля, Минэнерго утвердило новую редакцию ГП "НАЭК "Энергоатом", которая предусматривает введение на предприятии института корпоративного управления. Устав предусматривает создание на государственном предприятии наблюдательного совета в составе семи членов, четыре из которых должны соответствовать критериям независимости и требованиям, установленным законодательством .
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