Минэнерго ищет оптимальную юридическую модель корпоратизации Энергоатома

В Министерстве энергетики состоялось совещание, на котором обсудили возможные варианты корпоратизации ГП "НАЭК "Энергоатом".

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Отмечается, что представители Минэнерго, НАЭК "Энергоатом", консультанты из международных организаций обсуждали варианты наиболее оптимального с юридической точки зрения сценария корпоратизации предприятия.

"Мы вместе должны провести пофакторный анализ плюсов, минусов и рисков каждого сценария и выбрать оптимальный вариант. До конца следующей недели необходимо подготовить сводный анализ для дальнейшего обсуждения с представителями правительства", - проинформировал заместитель министра энергетики Юрий Бойко.

Как сообщалось, корпоратизация ГП "НАЭК "Энергоатом" предусмотрена Кредитным соглашением между ГП "НАЭК "Энергоатом" и ЕБРР и ратифицированным Верховной Радой Украины Гарантийным соглашением (Украина: "Комплексная (сводная) программа повышения безопасности энергоблоков атомных электростанций»).

В соответствии с указом Президента Украины, до конца 2020 года необходимо принять меры по подготовке и проведению корпоратизации ГП "НАЭК "Энергоатом", в том числе, разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады соответствующий законопроект.

12 августа во председательством Премьер-министра Украины состоялось совещание с представителями всех заинтересованных сторон, в том числе Минэнерго, по подготовке к корпоратизации предприятия.

Ранее, 31 июля, Минэнерго утвердило новую редакцию ГП "НАЭК "Энергоатом", которая предусматривает введение на предприятии института корпоративного управления. Устав предусматривает создание на государственном предприятии наблюдательного совета в составе семи членов, четыре из которых должны соответствовать критериям независимости и требованиям, установленным законодательством .