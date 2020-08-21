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В Кабмине назвали сроки концессии паромной переправы в порту «Черноморск»
10:07 21.08.2020 |
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в ходе подписания концессионного договора с компанией QTerminals.
По словам Криклия, для порта концессия означает не только стабильное развитие и рабочие места для людей, но и благополучие всего города и региона.
"Сегодня мы подходим к третьему концессионному проекту. Сегодня оглашается конкурс на подготовку технико-экономического обоснования и отбор консультанта для концессии паромной переправы в порту "Черноморск". Поэтому за этот год должны проделать работу, чтобы в начале следующего года запустить конкурс на этот концессионный проект", - сказал Криклий.
Глава ведомства отметил, что по предварительным подсчетам планируется привлечь от 150 миллионов гривень инвестиций.
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