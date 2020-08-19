Кабмин урегулировал вопросы подготовки к приватизации Центрэнерго

Правительство утвердило распоряжение "О признании утратившим силу распоряжения Кабинета Министров Украины от 21 февраля 2018 года №111 " Об определении советника для подготовки к приватизации и продаже пакета акций публичного акционерного общества "Центрэнерго" размером 78,289 процента уставного капитала общества и оплаты его услуг".

Такое решение было принято на заседании правительства в среду, сообщает корреспондент Укринформа.

"Целью принятия соответствующего решения является урегулирование вопроса обеспечения подготовки к приватизации и продаже пакета акций публичного акционерного общества "Центрэнерго" в соответствии с Законом Украины "О приватизации государственного и коммунального имущества", - объяснил решение министр Кабинета Министров Олег Немчинов в Телеграм.

По его словам, такая необходимость возникла потому, что согласно действующим нормативно-правовым актам срок размещения акций и срок действия заключения о стоимости государственного пакета акций ПАО "Центрэнерго" истек, но продажа объекта приватизации не состоялась.

Так же истек и срок выполнения советником его обязательств по договору, заключенному между Фондом государственного имущества Украины и компанией Ernst & Young.

Именно поэтому и возникла необходимость урегулирования вопроса обеспечения проведения приватизации в соответствии с требованиями Закона Украины "О приватизации государственного и коммунального имущества".

Как сообщалось, Фонд госимущества в июле 2017 года на конкурсе выбрал советником по приватизации ПАО "Центрэнерго" компании Ernst & Young z Corporate Finance sp.k (польское подразделение EY).

Конкурс по продаже госпакета акций "Центрэнерго", который был объявлен в октябре 2018 года, не состоялся. Тогда обе компании, которые подали заявки на участие, не были допущены к конкурсу.