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Правительство установило гарантии для безубыточной деятельности «Энергоатома»
08:17 19.08.2020 |
Постановление правительства по "переходной" модели ПСО, которая сейчас широко обсуждается в СМИ и критикуется НАЭК "Энергоатом", была инициирована самой компанией. Об этом говорится на сайте Министерства энергетики Украины, передает УНН.
"Во время совещаний в Министерстве энергетики представители „Энергоатома" инициировали продажу половины своей электроэнергии по цене 1 коп/кВт*ч. При этом представители предприятия заверили Минэнерго, что безубыточность госкомпании будет обеспечиваться путем сбалансирования цены на остальные электроэнергии, которая продается на коммерческих рынках", - говорится в сообщении.
При таких условиях Минэнерго согласилось на предложение "Энергоатома". Постановлением правительства "О внесении изменений в Положение о возложении специальных обязанностей участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии" было закреплена гарантия безубыточности деятельности НАЭК "Энергоатом" как предприятия, которое является стратегически важным для энергетики Украины.
В Минэнерго отметили, что министерство не вмешивается в операционную финансово-хозяйственной деятельности НАЭК "Энергоатом". "Позиция министерства заключается в том, чтобы государственная компания не осуществляла продажу электроэнергии себе в убыток", - говорится в сообщении.
"Именно поэтому правительственным постановлением было определено формулу цены, по которой НАЭК „Энергоатом" может продавать свою электроэнергию коммерческим структурам без ущерба для компании. Документ был принят на заседании Кабинета Министров и, после доработки, опубликован на правительственном портале. Все фундаментальные положения, которые были приняты правительством, остались без изменений", - отмечается в сообщении.
В министерстве отметили, что обвинения народного депутата Сергея Нагорняка относительно вмешательства Минэнерго в текст постановления безосновательны и лишь создают предпосылки для новой кризисной ситуации в энергетическом секторе.
"Призываем политических деятелей воздержаться от необоснованных обвинений и действовать в рамках законодательства", - резюмировали в Минэнерго.
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