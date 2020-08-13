«Энергоатом» раскритиковал изменения в механизм специальных обязательств на рынке электроэнергии

В опубликованном на официальном правительственном портале постановлении Кабмина №694 от 5 августа "О внесении изменений в Положение о возложении специальных обязанностей участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электроэнергии" появился пункт, которого не было в утвержденном Кабмином документе.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом", передает БизнесЦензор.

"Данный пункт содержит формулу, которая администрирует для "Энергоатома" ценообразование объема электроэнергии, который компания может продавать на рынке двусторонних договоров. Поэтому ее введение не имеет ничего общего с функционированием свободного рынка и является откровенно дискриминационной по отношению к государственной компании "НАЭК "Энергоатом", - подчеркивается в сообщении.

В компании напомнили, что разработка переходной модели ПСО совместно с представителями Минэнерго продолжалась с мая 2020 года.

В рамках новой модели предлагалось разрешить "Энергоатому" продавать ГП "Гарантированный покупатель" столько электроэнергии, сколько фактически потребляет население по минимально возможной стоимости, а остальное (не менее 40%) реализовывать на рынке двусторонних договоров в условиях равного участия и честной конкуренции.

"Именно такая ​​переходная модель ПСО была согласована на заседании коллегиального органа - Кабинета министров. Окончательный вариант Положения, опубликовано на сайте Кабмина, скорее всего, свидетельствует о неприкрытого лоббизма и манипуляции информацией о рынке электроэнергии с целью введения в заблуждение руководства правительства", - сказано в сообщении.

В компании считают администрирование стоимости электроэнергии для одного из участников рынка в рамках его обязательств перед государством дискриминацией в пользу других участников рынка.

"Энергоатом" не может согласиться с окончательным вариантом постановления о введении в действие новой модели ПСО и оставляет за собой право отстаивать интересы государственной компании всеми способами, предусмотренными действующим законодательством", - добавили в компании.

Как сообщалось, Кабмин на заседании 5 августа принял постановление о внесении изменений в Положение о возложении специальных обязанностей участников рынка электрической энергии (ПСО) с доработкой в трехдневный срок.

Согласно пояснительной записке к документу, постановлением предложено предусмотреть, что "Энергоатом" будет продавать электроэнергию в объемах, необходимых для нужд населения на территории ОЭС Украины, по цене 10 грн за МВт, а остальной объем - продавать на разных сегментах рынка на рыночных условиях.

Как пояснил премьер-министр Денис Шмыгаль, после принятия постановления будет увеличен объем электроэнергии, которые государственные компании "Энергоатом" и "Укригидроэнерго" смогут продавать по прямым договорам и на других сегментах рынка.

По словам и.о. министр энергетики Ольги Буславец, эти изменения позволят улучшить финансовое положение госпредприятий "Энергоатом" и "Укргидроэнего".

В свою очередь министр финансов Сергей Марченко подчеркнул, что в процессе доработки постановления необходимо провести дополнительные финансово-экономические расчеты, а также предусмотреть механизм предотвращения реализации государственными предприятиями электроэнергии по заниженным ценам.

В итоговом варианте документа, который опубликован на сайте Кабмина,для НАЭК "Энергоатомˮ и ЧАО "Укргидроэнерго" введено обязательство обеспечивать средневзвешенную цену продажи электроэнергии на всех коммерческих сегментах на уровне не ниже цены покрытия себестоимости, высчитанной по специальной формуле.

